Το ΕΚΠΑ έκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ερευνητικό πανεπιστήμιο – Νούμερο 1 στην Ανατολική Ευρώπη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πέτυχε εφέτος μία εντυπωσιακή διάκριση: Ως ερευνητικό πανεπιστήμιο, κατατάσσεται στην 6η θέση ανάμεσα σε 893 ΑΕΙ της Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Google Scholar και την παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη Webometrics Ranking. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στην 1η θέση στη Μεσόγειο και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.

Με 4.864.139 ακαδημαϊκές ετεροαναφορές (citations), το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται πλέον στο κορυφαίο 1% των 893 ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία επίδοση που το φέρνει πάνω από όλα τα πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, που είναι χώρες με μακρά ακαδημαϊκή παράδοση.

Επιπλέον, το ΕΚΠΑ έχει ξεπεράσει όλα τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας και της Αυστρίας και σχεδόν όλα της Γερμανίας. Μόνο το Πολυτεχνείο του Μονάχου (Τechnical University of Munich) προηγείται ελαφρώς, με διαφορά μόλις 1% (κατά μόλις 46.932 ετεροαναφορές), κάτι που το ΕΚΠΑ μπορεί να καλύψει σύντομα, ίσως ήδη στην επόμενη αξιολόγηση, κατακτώντας έτσι μία θέση στην κορυφαία πεντάδα της Ένωσης.

Πώς προκύπτει η κατάταξη

Τα στοιχεία προέρχονται από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη “Transparent Ranking of Universities by the number of Citations received by the Google Scholar profiles of their top researchers” (Ιανουάριος 2025), που δημοσιεύει το Cybermetrics Lab του Ανώτερου Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών της Ισπανίας (CSIC).

Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό ετεροαναφορών (citations) των καθηγητών και ερευνητών κάθε ιδρύματος, ένα αντικειμενικό και μετρήσιμο κριτήριο παγκόσμιας αναγνώρισης.

Για κάθε πανεπιστήμιο, αναλύονται 310 δημόσια προφίλ στο Google Scholar, ενώ εξαιρούνται τα 20 κορυφαία ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις. Περιλαμβάνονται μόνο ιδρύματα με πάνω από 1.000 ετεροαναφορές.

Το ΕΚΠΑ είναι πλέον το κορυφαίο ερευνητικό πανεπιστήμιο ολόκληρης της Μεσογείου, έχοντας ξεπεράσει το φημισμένο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ (4.429.866 ετεροαναφορές).

Παράλληλα, η Ελλάδα κυριαρχεί στην Ανατολική Ευρώπη –όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη– καθώς τα 5 από τα 6 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στην Ανατολική Ευρώπη είναι ελληνικά, στις θέσεις 1 – 2 και 4 – 6 μεταξύ 777 πανεπιστημίων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, που συμπεριλαμβάνει 24 χώρες από την Τσεχία μέχρι τη Γεωργία και από τη Ρωσία μέχρι την Κύπρο ως εξής:

ΕΚΠΑ – 4.864.139 ετεροαναφορές ΑΠΘ – 2.182.896 ετεροαναφορές Πανεπιστήμιο Πατρών – 1.476.112 ετεροαναφορές ΕΜΠ – 1.346.248 ετεροαναφορές Πανεπιστήμιο Κρήτης – 1.308.661 ετεροαναφορές

Για σύγκριση, το κορυφαίο ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Τουρκίας (Hacettepe University) κατατάσσεται στην 7η θέση στην Ανατολική Ευρώπη με 1.248.796 ετεροαναφορές –κάτω από όλα τα παραπάνω 5 ελληνικά πανεπιστήμια– ενώ, το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της Ρωσίας (National Research University – Higher School of Economics) ακολουθεί στην 8η θέση με λιγότερες από 1,24 εκατ. ετεροαναφορές.

Στην 3η θέση κατατάσσεται το εθνικό πανεπιστήμιο της Εσθονίας, University of Tartu (Tartu Ülikool) με 1.498.293 ετεροαναφορές, κάτω από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ και μόνον οριακά πάνω από τα άλλα τρία ελληνικά πανεπιστήμια (Πατρών, ΕΜΠ, Κρήτης).