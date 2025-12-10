Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αύριο η μεγάλη εορταστική δράση στο Σύνταγμα για την Ημέρα του Παιδιού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα γιορτάσει φέτος την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00. Με τον τίτλο «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού», η δράση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και για τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων απέναντί τους, σε μια εποχή όπου η προστασία των ανηλίκων θεωρείται πιο επιτακτική από ποτέ.

Το «Δέντρο των Ευχών», στολισμένο με ζωγραφιές και μηνύματα παιδιών, κατά τη γιορτινή δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Σύνταγμα

Στο εορταστικό πρόγραμμα συμμετέχουν 75 μαθητές Δ’ και ΣΤ’ Δημοτικού, μέσω του Τομέα Νεότητας του Ε.Ε.Σ., καθώς και 150 παιδιά από την Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν δράσεις δημιουργικής έκφρασης: διαδραστικό παιχνίδι για τα δικαιώματα του παιδιού, καλλιτεχνικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, μουσική, χορός, DJ, ταχυδακτυλουργός, αλλά και κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη, ενώ δώρα θα μοιραστούν από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν επίσης η Ολυμπιονίκης στίβου Κατερίνα Θάνου και ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος. Το συντονισμό της δράσης αναλαμβάνουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι - με την πολύτιμη υποστήριξη των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας - ειδικά εκπαιδευμένων στην εμψύχωση και δημιουργική απασχόληση ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εθελοντές του Ε.Ε.Σ. θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό για τα δικαιώματα του παιδιού.