Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στην Κακιά Σκάλα

Απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο από τις 06:00 της Τρίτης 16/12/25 έως τις 06:00 της Παρασκευής 19/12/25, για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Τα οχηματα το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Μεγάρων και Κινέτας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

«Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις σήραγγες, να σέβονται τα όρια ταχύτητας, τη σχετική σήμανση και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, καθώς για το ίδιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή», επισημαίνει η εταιρεία στην αανακοίνωσή της.

Διαβάστε επίσης