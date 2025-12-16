Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

Θύμα λεκτικής και σωματικής επίθεσης, όπως καταγγέλλει, έπεσε από γιατρό του νοσοκομείου της Κέρκυρας μία 20χρονη, για μία θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο του νησιού, την ώρα που η 20χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει. Τότε, όπως λέει, ο γιατρός στάθηκε δίπλα της με το ΙΧ του και αφού εξύβρισε τη φίλη και συνοδηγό της, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και της επιτέθηκε.

«Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… είμαι 20 χρόνων πραγματικά προς Θεού για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάτσω να κάνω ολόκληρη σκηνή για ένα πάρκινγκ. Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε», λέει η κοπέλα μιλώντας στο MEGA.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η ίδια σημειώνει:

«Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο και μετά σταμάτησε διπλά από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει και άρχισε να με βρίζει. Εγώ απάντησα ‘φύγε, άσε με’ και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα μου και μου επιτίθεται. Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

«Τον κρατούσαν 4 – 5 άτομα για να μην χτυπήσει τη φίλη μου», λέει η ίδια.

Η νεαρή κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα όπου, όπως λέει, την παρότρυναν να μην προβεί σε μήνυση.

«Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου».

«Με εξύβρισε χυδαία»

Από την πλευρά του, ο καταγγελλόμενος γιατρός αναφέρει:

«Γιατί με εξύβρισε χυδαία, για αυτό έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και δυστυχώς έχασα την ψυχραιμία μου και ανταπέδωσα. Αυτό. Δεν είναι η αιτία η θέση του πάρκινγκ. Η αιτία είναι το χυδαίο φρασεολόγιο το οποίο αναφέρθηκε ενάντιά μου και στην οικογένειά μου. Και πάλι καλά που διατήρησα την ψυχραιμία μου. Χειροδικία δεν υπάρχει, επουδενί. Είναι μία φραστική παρεξήγηση».

Ο ίδιος σημειώνει:

«Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα ‘ωραία παιδεία έχετε’. Αυτή ήταν δηλαδή η αρχική μου αντίδραση. ‘Πολύ ωραία παιδεία έχετε’. Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό. Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες αν τις υπερβεί ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς».

Η 20χρονη επισκέφτηκε σήμερα το νοσοκομείο του νησιού προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

