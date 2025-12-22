Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Γάζι Ηρακλείου με 79χρονο που έβαλε τέλος στη ζωή του με αυτοπυροβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, το θύμα είχε ασχοληθεί παλαιότερα και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός παραμένουν άγνωστα. Για την υπόθεση επιλαμβάνεται το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

