Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική οδό, καθώς όπως φαίνεται οι εκδρομείς έχουν ξεκινήσει την έξοδό τους από το κλεινόν άστυ για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος της Αγίων Αναργύρων μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα της καθόδου. Κίνηση υπάρχει επίσης στη λεωφόρο Δεκελείας και στα δύο ρεύματα.

Στο «κόκκινο» είναι παράλληλα, οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί στις Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Ιπποκράτους κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Ίδια εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή στο ύψος του Ελληνικού καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι τη Γλυφάδα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας ενώ αναφορικά με την Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας.

Τέλος, έντονη κίνηση υπάρχει στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαμαραγκά.