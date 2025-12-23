Αυξημένη παρουσία παιδιών που επαιτούν τις γιορτές: ΜΚΟ προτρέπει τους πολίτες να μη δίνουν χρήματα

Να μη δίνουν χρήματα σε παιδιά που εργάζονται ή επαιτούν γιατί έτσι ενισχύεται η εκμετάλλευσή τους και διαιωνίζεται το φαινόμενο προτρέπει για ακόμη μια φορά τους πολίτες η οργάνωση ΑΡΣΙΣ.

Με σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η παροχή χρημάτων δεν τα προστατεύει, αλλά, αντίθετα, όσο περισσότερα χρήματα δίνονται, τόσο περισσότερο τα παιδιά παραμένουν εκτεθειμένα στον δρόμο, στερούμενα το δικαίωμα στο παιχνίδι, την εκπαίδευση και μια ασφαλή παιδική ηλικία. Όσοι δε, επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν εναλλακτικά να προσφέρουν νερό, τρόφιμα, ρούχα ή παιχνίδια και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις.

Κατά τη φετινή χρονιά, η ομάδα Streetwork του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) της ΑΡΣΙΣ εντόπισε περίπου 100 παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε μετακινούμενους πληθυσμούς και δεν εντοπίζεται εκ νέου. Πάνω από τα μισά παιδιά επαιτούσαν, ζητούσαν τρόφιμα ή κινούνταν παίζοντας μουσική ή πουλώντας μικροαντικείμενα.

Τα υπόλοιπα, κατά κύριο λόγο, αναζητούσαν τροφή σε κάδους απορριμμάτων ή βρίσκονταν στον δρόμο μαζί με ενήλικες, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, συχνά ελαφρά ντυμένα ή εμφανώς παραμελημένα. Παράλληλα, τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά δεν φοιτούσαν συστηματικά στο σχολείο ή δεν φοιτούσαν καθόλου.

Η ΑΡΣΙΣ τονίζει ότι κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών και των αργιών, παρατηρείται αύξηση της παρουσίας παιδιών που εργάζονται στον δρόμο, σε πλατείες, γειτονιές και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας. Παιδιά αναγκάζονται να επαιτούν, να πωλούν μικροαντικείμενα ή λουλούδια, να παίζουν μουσική ή να ζητούν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε ακατάλληλες ώρες και χωρίς καμία προστασία.

Τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά την πανδημία του κορωνοϊού, παρατηρείται μεταβολή στις «παραδοσιακές» μορφές παιδικής εργασίας στον δρόμο. Η πώληση λουλουδιών ή χαρτομάντιλων στα φανάρια έχει μειωθεί, ενώ η παιδική εργασία γίνεται συχνά λιγότερο ορατή. Πλέον εντοπίζονται πρακτικές όπως η περισυλλογή ρούχων ή σιδερικών από κάδους απορριμμάτων καθώς και η εργασία παιδιών μαζί με ενήλικα μέλη της οικογένειας, για παράδειγμα σε λαϊκές αγορές ή άλλες περιστασιακές δραστηριότητες.

