Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα - Μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Πεντέλης

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική οδό, αλλά και στη λεωφόρο Πεντέλης, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το ρεύμα της καθόδου να είναι στο «κόκκινο».

Και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι τον Πειραιά οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο «κόκκινο» είναι η άνοδος της Συγγρού, η Λαγουμιτζή και η Αμβροσίου Φραντζή. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι το ύψος του Αγίου Δημητρίου.

Η λεωφόρος Καρέα και στη συνέχεια η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσιάζουν ομοίως καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Έντονη κίνηση επικρατεί και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Ιπποκράτους, Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η λεωφόρος Αλεξάνδρας βρίσκονται στο «κόκκινο» καθώς οι πολίτες σπεύδουν για τα τελευταία ψώνια ενόψει Χριστουγέννων.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει σχεδόν σε όλο το μήκος των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη.

Τέλος, αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία). Στην Περιφερειακή Υμηττού υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία). Ενώ και στη λεωφόρο Αθηνών οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία).



