Χριστούγεννα 2025: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις αυτή την ώρα

Με προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, λόγω των μπλόκων των αγροτών που επηρεάζουν τις βασικές αρτηρίες του οδικού εθνικού δικτύου.

Στα σημεία βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Αυξημένη κίνηση στις Αφίδνες, πάνω από 21.000 ΙΧ πέρασαν προς Λαμία

Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Αφιδνών λόγω της εξόδου των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, η κίνηση των αυτοκινήτων στο τμήμα Αφίδνες - Λαμία ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, φαίνεται αυξημένη και σε σχέση με πέρσι, αφού από τα μεσάνυχτα έως τις 14:00 καταγράφηκαν 21.012 διελεύσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κυκλοφορίας.

INTIME NEWS

Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται κανονικά στο εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται από μέσω των παράπλευρων δρόμων του επαρχιακού δικτύου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΑΘΕ, Ε65 και Ιόνια Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εταιρειών.

Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ριτσώνας (75,5 χλμ.) έως τον Α/Κ Μαρτίνου (125,7 χλμ.) στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στον Α/Κ Μπράλου πραγματοποιείται εκτροπή στην ράμπα εξόδου και τα οχήματα επανεισέρχονται από τη ράμπα εισόδου του ίδιου κόμβου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στο 105ο χλμ. του ρεύματος προς Λαμία έχει αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα, λόγω τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού.

INTIME NEWS

Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ε65

Η κυκλοφορία εκτρέπεται αμφίπλευρα από τον Α/Κ Σοφάδων (72,5 χλμ.) έως και τον Α/Κ Τρικάλων (111,6 χλμ.).

Ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Εκτροπή ισχύει από τον Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου, 51,4 χλμ.) έως τον Α/Κ Αγρίνιου Βόρειος (Κουβαράς, 80,7 χλμ.) και στα δύο ρεύματα.

Επιπλέον, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Ηλεκτρονικό Σταθμό Διοδίων Κομποτίου (130,2 χλμ.) έως τον Α/Κ Άρτας (140,9 χλμ.).

Στον κλάδο προς Αντίρριο, τα οχήματα εκτρέπονται στην ράμπα εξόδου του Α/Κ Άρτας και επανεισέρχονται μέσω της ράμπας εισόδου του ίδιου κόμβου.

Όπως αναφέρεται, ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μενιδίου, ενώ οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω των ιστοσελίδων των εταιρειών Νέα Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές και Κεντρική Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές, καθώς και μέσω της εφαρμογής MyOdos.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε τον ΣΚΑΙ και έκανε λόγο για μία καλύτερη εικόνα στις εθνικές οδούς, μετά τις χθεσινές ταλαιπωρίες που βίωσαν οι οδηγοί κατά την έξοδο των εορτών.

INTIME NEWS

Συνέχισε λέγοντας ότι «Έχουμε αρκετά τμήματα της Εθνικής Οδού που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, υπάρχουν πια 2 λωρίδες. Στη Θεσσαλία είναι καλύτερη η κατάσταση, δεν θα δούμε σίγουρα εικόνες που είδαμε χθες», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Χθες είδαμε – και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό – ότι οι αγρότες στα Μάλγαρα άμεσα μετακίνησαν τα οχήματά τους. Θέλησαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο κια το έκαναν πράξη».

«Πολύ αργά χθες αποφάσισαν κάποιοι αγρότες να μας δώσουν τις 2 λωρίδες κυκλοφορίας στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Εμείς νερό στο κρασί μας για την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να βάλουμε», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Διαφορετική εικόνα στο Κάστρο Βοιωτίας

Διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί, η κυκλοφορία συνεχίζεται με περιορισμούς, προκαλώντας καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά σε διαδρομή πέντε χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέποντας την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

INTIME NEWS

Αποσυμφόρηση παρατηρείται από Ριτσώνα μέχρι Θήβα

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Σημαντικά βελτιωμένη είναι τα τελευταία λεπτά η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ανοιχτός ο δρόμος από τα διόδια Μαλγάρων

Ανοιχτός είναι από χθες ο δρόμος στα διόδια των Μαλγάρων, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί.

Η συνεννόηση ανάμεσα στην Αστυνομία και τους αγρότες ήταν καλή και πλέον δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα είναι διαθέσιμες για τους οδηγούς, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το πρώτο μπλόκο, που θα συναντήσουν τα αυτοκίνητα είναι στον νότιο κόμβο της Κατερίνης αλλά εκεί είναι μικρή η παράκαμψη και στη συνέχεια τα επόμενα μπλόκα είναι στη Θεσσαλία.

Ανοιχτά είναι μπλόκα στον Δερβένι και στη Χαλκηδόνα, ενώ στην Εγνατία Οδό υπάρχει το μπλόκο στον κόμβο Νησελίου στο ρεύμα προς Βέροια καθώς και στον κόμβο Κερδυλλίων, όπου οι οδηγοί θα χρειαστεί να πάνε από παράκαμψη.

Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός

Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, αφού οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Ολυμπία Οδό», η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα - Μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Πεντέλης

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική οδό, αλλά και στη λεωφόρο Πεντέλης, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το ρεύμα της καθόδου να είναι στο «κόκκινο».

Και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι τον Πειραιά οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο «κόκκινο» είναι η άνοδος της Συγγρού, η Λαγουμιτζή και η Αμβροσίου Φραντζή. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι το ύψος του Αγίου Δημητρίου.

Η λεωφόρος Καρέα και στη συνέχεια η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσιάζουν ομοίως καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Έντονη κίνηση επικρατεί και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Ιπποκράτους, Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η λεωφόρος Αλεξάνδρας βρίσκονται στο «κόκκινο» καθώς οι πολίτες σπεύδουν για τα τελευταία ψώνια ενόψει Χριστουγέννων.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει σχεδόν σε όλο το μήκος των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη.

Τέλος, αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία). Στην Περιφερειακή Υμηττού υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία). Ενώ και στη λεωφόρο Αθηνών οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Σκαραμαγκά.

