Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΙΟΣΙΟΝ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΟΥΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
27
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΑΙΡΕΤΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΧΑΙΡΕΤΗ απο κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ έως κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
35
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 10:30:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
20
Κατασκευές
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 11:00:00 πμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
Κατασκευές
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
36
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ απο κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
24
Κατασκευές
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
38
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 3:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΞΕΝΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ
24
Κατασκευές
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΜΑΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΧΙΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΑΝΑΡΗ Κ. - ΟΥΡΑΝΙΑΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
333
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΗΝΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΒΥΡΩΨΝΟΣ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΙΚΟΝΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΜΑΡΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΡΝΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ Ί
333
Λειτουργία
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΔΙΟΔΩΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ
10
Κατασκευές
13/1/2026 8:00:00 πμ
13/1/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΜΕΤΩΝΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ, Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
23
Κατασκευές
13/1/2026 10:00:00 πμ
13/1/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΟΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
18
Κατασκευές
13/1/2026 10:00:00 πμ
13/1/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
19
Κατασκευές
13/1/2026 11:00:00 πμ
13/1/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 19 έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ
28
Λειτουργία
13/1/2026 11:00:00 πμ
13/1/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 5 έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ
34
Λειτουργία
13/1/2026 11:30:00 πμ
13/1/2026 3:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
17
Κατασκευές
13/1/2026 11:30:00 πμ
13/1/2026 3:30:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ
Κατασκευές
13/1/2026 2:00:00 μμ
13/1/2026 4:00:00 μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ζυγά οδός:ΣΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΗΠΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΜΑΣΗΠΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΜΑΧΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
37
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος