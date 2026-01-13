Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων στην Πολεμική Αεροπορία 2026-2027

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες

κρίσεις έτους 2026-2027, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους ως εξής:

α. Διατηρητέων Ιπταμένων:

(1) Παπακώστα Δημήτριου του Σπυρίδωνα

(2) Τσικαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη

(3) Ζερβού Δημήτριου του Βασιλείου

(4) Σακελλαρίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(5) Κρουστάλη Βασιλείου του Γεωργίου

(6) Κωστούρου Αργυρίου του Κωνσταντίνου

(7) Δραγουδάκη Γεωργίου του Αναστάσιου

(8) Λιακόπουλου Δημήτριου του Κωνσταντίνου

(9) Μαρτάκη Δημήτριου-Θαλασσινού του Μιχαήλ

(10) Τσιρτσή Κωνσταντίνου του Δημητρίου

(11) Βλαστάκη Γεωργίου του Χρήστου

(12) Λέκου Αθανασίου του Επαμεινώνδα

(13) Φρούσσου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

(14) Γάλλου Λεωνίδα του Πέτρου

(15) Παπαδημητρίου Δημήτριου του Ευαγγέλου

(16) Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Λεωνίδα

(17) Καππέ Αλέξανδρου του Ιωάννη

(18) Θεοδωράκη Βασιλείου του Ευαγγέλου

(19) Σαριδάκη Νικολάου του Ιωάννη

(20) Καλαντζή Θεοφάνη του Γεωργίου

(21) Κουφού Κοσμά του Γεωργίου

(22) Τσιριγώτη Πέτρου του Δημητρίου

(23) Ανδρούτσου Νεκτάριου του Νικολάου

(24) Γαλίζη Νικολάου του Πέτρου

(25) Μιχαλόπουλου Αθανασίου του Απόστολου

(26) Σιδηρόπουλου Νικολάου του Οδυσσέα

(27) Μαζανάκη Γεωργίου του Παναγιώτη

(28) Πετριτσόπουλου Διονύσιου του Ελευθέριου

(29) Χρυσικού Δημητρίου του Στεφάνου

(30) Ρομπόρα Κωνσταντίνου του Αθανασίου

(31) Μακρίδη Παντελή του Στεφάνου

(32) Μπεθάνη Γρηγορίου του Ιωάννη

(33) Αρχοντάκη Ανδρέα του Νικολάου

(34) Παναγιώτου Ιωάννη του Στυλιανού

(35) Βασιλάκου Δημητρίου του Ιωάννη

(36) Μαυράκη Στέφανου του Ελευθερίου

(37) Κολοβού Παναγιώτη του Βασιλείου

β. Διατηρητέων Υπηρεσίας Εδάφους Ιπταμένων:

(1) Φλωράτου Γεωργίου του Ιωάννη

(2) Λαφαζάνου Παναγιώτη του Αριστείδη

γ. Διατηρητέων Μηχανικών:

(1) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παπαδόπουλου Δημητρίου του Θεόφιλου

(2) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Στράγκα Τρύφωνα του Ηρακλή

(3) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βουρλόκα Αλεξάνδρου του Δημητρίου

(4) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Φλέσσα Χρήστου του Γεωργίου

(5) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Δημητριάδη Ιωάννη του Δημητρίου

(6) Αεροσκαφών Μητσοτάκη Αδαμάντιου του Εμμανουήλ

(7) Αεροσκαφών Σαλαγιάννη Στέφανου του Γεωργίου

(8) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Δερζέκου Ηλία του Χρήστου

(9) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Σταυρίδη Παύλου του Σταύρου

(10) Αεροσκαφών Στουρνάρα Αθανασίου του Αντωνίου

(11) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Πυλούδη Κωνσταντίνου του Χρήστου

(12) Αεροσκαφών Λαχανά Λάμπρου του Δημητρίου

(13) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Βλάχου Χρήστου του Τηλέμαχου

(14) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αθανασίου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη

(15) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Βερεντζιώτη Ευαγγέλου του Απόστολου

(16) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Φούγια Χαράλαμπου του Σταματίου

(17) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Σταυροθανασόπουλου Θωμά του Δημητρίου

(18) Αεροσκαφών Στρατηγόπουλου Περικλή του Παναγιώτη

(19) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βέρρα Αθανασίου του Νικολάου

(20) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Κωστίδη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου

(21) Αεροσκαφών Πέππα Δημητρίου του Σπυρίδωνα

(22) Αεροσκαφών Τσαντίδη Γεωργίου του Δημητρίου

(23) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ζιούρα Κωνσταντίνου του Απόστολου

(24) Αεροσκαφών Δρίτσα Χρήστου του Βασιλείου

(25) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ιωαννίδη Δημητρίου του Απόστολου

(26) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρασχάκη Αθανασίου του Νικολάου

(27) Αεροσκαφών Φάκλαρη Παναγιώτη του Ευαγγέλου

(28) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Λυμπερόπουλου Αναστασίου του Ηλία

(29) Αεροσκαφών Μπαξεβανάκη Λουκά του Ανδρέα

δ. Διατηρητέων Αεράμυνας:

(1) Καλαμπάκα Αθανασίου του Στυλιανού

(2) Άννινου Γεωργίου του Μιλτιάδη

(3) Γαλέου Νικολάου του Αθανασίου

(4) Πατσαρίζη Ζήση του Δημητρίου

(5) Γεροβασίλη Βασιλείου του Νικολάου

(6) Αναστασόπουλου Χρήστου του Ηλία

(7) Καπούλα Γεωργίου του Ευαγγέλου

(8) Νικηφοράτου Γεωργίου του Κυριάκου

(9) Σαράφογλου Ηλία του Δημητρίου

(10) Κατσαντώνη Βασιλείου του Χρήστου

(11) Σταύρου Ηρακλή του Αθανασίου

(12) Σανιδά Σωκράτη του Αθανασίου

(13) Σαββόπουλου Αθανασίου του Ανδρέα

(14) Φολόκη Γεωργίου του Βασιλείου

(15) Καλαϊτζή Δημήτριου του Ευστρατίου

(16) Κατσούλη Βασιλείου του Χρήστου

(17) Κοτσινονού Θεοχάρη του Αθανασίου

(18) Γκιόκα Αθανασίου του Παναγιώτη

(19) Μπίζα Ελευθερίου του Δημήτριου

(20) Τζιλιβάκη Γεωργίου του Ιωάννη

(21) Λιανού Γεωργίου του Λάμπρου

(22) Αναστασιάδη Χρήστου του Αλεξάνδρου

(23) Αμπουλέρη Μιχαήλ του Νικολάου

(24) Κοντοβουνήσιου Θεοδώρου του Ιωάννη

(25) Κουκουλέτα Στυλιανού του Χρήστου

ε. Διατηρητέων Υγειονομικού Ιατρών:

(1) Ραπτίδη Γρηγορίου του Γεωργίου

(2) Βούρδα Δημητρίου του Νικολάου

(3) Καραμάνη Αγγέλου του Δημητρίου

(4) Παντέ Αθανασίου του Δημοσθένη

(5) Λάγιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου

(6) Λαμπαδίτη Ιωάννη του Μάριου-Φωτίου

(7) Δορυφόρου Ορτανσίας του Εμμανουήλ

(8) Κουρεμένου Ευαγγέλου του Ηλία

(9) Κουργιαννίδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου

(10) Δριτσάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(11) Τσαγκαρόπουλου Αντωνίου του Ανδρέα

(12) Κουγιουμτζιάν Αναστασίου του Νικολάου

(13) Κουμουστιώτη Βασιλείου του Στεφάνου

(14) Μελισσηνού Μιχαήλ του Νικολάου

(15) Μοστράτου Ελένης του Κωνσταντίνου

(16) Μαγγιώρου Δημητρίου του Παναγιώτη

(17) Μαρινάκη Ανδρέα του Γεωργίου

(18) Χαρίτου Γρηγορίου του Αλεξάνδρου

(19) Ζερβού Νικολάου του Γρηγορίου

(20) Κοντογιαννόπουλου Νικολάου του Ελευθερίου

(21) Νησωτάκη Χρήστου του Θεοδώρου

(22) Χαιρέτη Μανούσου του Χαραλάμπους

(23) Λιάπη Δημητρίου του Κωνσταντίνου

(24) Τσοποτού Ιωάννη του Βαΐου

(25) Τσουνή Δημητρίου του Παναγιώτη

(26) Κυριακόπουλου Νικολάου του Χαραλάμπους

(27) Μάκρα Πολυζώη του Αγγέλου

(28) Δουλγεράκη Νικολάου του Στυλιανού

(29) Χοζού Κωνσταντίνου του Θεοδώρου

(30) Πεταλά Κωνσταντίνου του Φωτίου

(31) Μπουντούρη Ιωάννη του Σωτηρίου

(32) Αρώνη Παντελεήμονα του Δημητρίου

(33) Γεωργούλη Στυλιανού του Αντωνίου-Ιωακείμ

(34) Δουλάμη Βασιλείου του Κωνσταντίνου

(35) Κυρίτση Γεωργίου του Ευαγγέλου

(36) Μιχαλάκη Αναστασίου του Γεωργίου

(37) Μπουρολιά Κωνσταντίνου του Αθανασίου

(38) Ντόλιου Παρασκευής του Ηλία

(39) Καραμήτρου Αθανασίου του Ευαγγέλου

(40) Τσοκάνη Αθανασίου του Φωτίου

(41) Τσιρώνη Χρήστου του Ιωάννη

(42) Βασιλοπούλου Πολυξένης του Παναγιώτη

(43) Τσιώλη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

(44) Λούκου Δημητρίου του Αθανασίου

(45) Μπάκα Βασιλείου του Χρήστου

(46) Πατέλη Ανδρέα του Ιωάννη

(47) Καραγεώργου Παναγιώτας-Ουρανίας του Σωτηρίου

στ. Διατηρητέων Υγειονομικού Οδοντιάτρων:

(1) Σκαμπαρδώνη Δημήτριου του Χρήστου

(2) Πατσαρούχα Ευαγγέλου του Γεωργίου

ζ. Διατηρητέων Υγειονομικού Φαρμακοποιών:

(1) Αραβανή Ευσταθίου του Γεωργίου

(2) Αναστασόπουλου Αυγερινού του Αναστασίου

η. Διατηρητέων Υγειονομικού Νοσηλευτικής:

(1) Λυκουροπούλου Μαρίας του Μιχαήλ

(2) Καλαντζή Μαρίας του Γεωργίου

(3) Πελέκη Κυριακής του Κωνσταντίνου

(4) Τυφακίδη Μαρίας του Ευσταθίου

(5) Χωλίδου Ελένης του Γεωργίου

(6) Διαμάντη Σοφίας του Γεωργίου

(7) Νέλλα Χριστίνας του Αντωνίου

(8) Φωσκόλου Ιωάννας του Ζαχαρία

(9) Αλεξοπούλου Δήμητρας του Ιωάννη

(10) Λιαναρίδη Γεωργίας του Διονυσίου

(11) Μπουγιώτα Ελένης του Δημητρίου

(12) Σαροπούλου Αικατερίνης του Νικολάου

(13) Γιαννίτσα Μαρίας του Ιωάννη

(14) Σταυράτη Ελένης του Σπυρίδωνα

(15) Δάλλα Δημητρίου του Ιωάννη

(16) Μπουρδάκη Ειρήνης του Ιδομενέως

(17) Κατωπόδη Θεοδώρας του Σπυρίδωνα

(18) Σουρρή Φλώρας του Πολυχρόνη

(19) Μάλιου Σοφίας του Σπυρίδωνα

(20) Ραγκούση Ευσταθίας του Βασιλείου

(21) Βερώνη Ιωάννας του Στεφάνου

(22) Αγγελοπούλου Αναστασίας του Εμμανουήλ

(23) Αποστολίδη Ελισάβετ του Παναγιώτη

(24) Μουντζούρη Αγλαΐας του Θεοδώρου

(25) Αγγελίδου Βενετίας του Νικολάου

(26) Μανδηλάρη Μαρίας του Δημητρίου

(27) Τζερεμέ Γεωργίας του Δημητρίου

(28) Σφακιανάκη Μαρίνας του Ηλία

(29) Δρουδάκη Χαρίκλειας του Εμμανουήλ

(30) Νταβαρούκα Ιωάννας του Δημητρίου

(31) Οικονόμου Αικατερίνης του Θεοφάνη

θ. Διατηρητέων Οικονομικών:

(1) Κεσισικλή Ηλία του Ιωάννη

(2) Ασκονίτου Λασκαρούδα του Αποστόλου

ι. Διατηρητέων Εφοδιαστών:

(1) Απόκοτου Νικόλαου του Ιωάννη

(2) Σπυριάδη Χρήστου του Λαζάρου

ια. Διατηρητέων Διοικητικών:

(1) Μουλά Αθανασίου του Κωνσταντίνου

(2) Κουτρούλη Γεωργίου του Νικολάου

(3) Σύψα Σπυρίδωνα του Μιλτιάδη

(4) Μιχάλη Αγαθοκλή του Χρήστου

(5) Αγγέλκου Αλέξανδρου του Δαμιανού

(6) Κούρτη Αντώνιου του Χρήστου

(7) Σαμαρίνου Φώτιου του Νικολάου

(8) Λιάκου Γεωργίου του Βασιλείου

ιβ. Διατηρητέων Μετεωρολόγων:

(1) Πατσιούρα Ηλία του Δημητρίου

(2) Σιώμου Παναγιώτη του Νικολάου

(3) Τσοπανά Βασιλείου του Αθανασίου

(4) Αλεξάκη Γεωργίου του Κωνσταντίνου

(5) Αρμένη Γεράσιμου του Νικολάου

(6) Μιχαλόπουλου Στυλιανού του Αθανασίου

(7) Σερμπή Βασιλείου του Δημοσθένη

(8) Σανδραβέλη Χρήστου του Παναγιώτη

ιγ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υηρεσίας

Εδάφους Ιπταμένων:

(1) Θανάσου Αντώνιου του Μιχαήλ

(2) Περρωστή Αριστομένη του Αιμιλίου

ιδ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους

Υγειονομικού Ιατρών:

(1) Δημητρακόπουλου Σωκράτη του Αντωνίου

(2) Ρέβελου Κυριάκου του Ιωάννη

(3) Αναργύρου Κωνσταντίνου του Αθανασίου

ιε. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους

Υγειονομικού Νοσηλευτικής:

(1) Μουρελάτου Νίκα του Γερασίμου

(2) Κοτσιμπού Αλεξάνδρας του Αντωνίου

(3) Μποτζάκη Ελευθερίας του Θεοδώρου

2. Προάγονται, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 11, 20 παρ. 4 περ. ε, 21

παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του ν. 2439/1996 και 29 του ν. 5265/2026,

στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών

θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους,

οι παρακάτω Σμήναρχοι:

α. Υγειονομικού Ιατροί:

(1) Ρέβελος Κυριάκος του Ιωάννη

(2) Αναργύρου Κωνσταντίνος του Αθανασίου

β. Υγειονομικού Νοσηλευτικής:

(1) Μουρελάτου Νίκα του Γερασίμου

(2) Κοτσιμπού Αλεξάνδρα του Αντωνίου

(3) Μποτζάκη Ελευθερία του Θεοδώρου

3. Προάγονται,σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 32 του ν. 3883/2010,

στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως

τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε

αποστρατεία βαθμό, οι παρακάτω Σμήναρχοι:

α. Ιπτάμενοι:

(1) Σοφικίτης Σπυρίδων του Βασιλείου

(2) Σκαμαντζούρας Λάζαρος του Γεωργίου

β. Μηχανικοί:

(1) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κολιούσης Δημήτριος του Σωτηρίου

(2) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζηκίδης Κωνσταντίνος του Χριστοφόρου

(3) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Σάμπαλος Στασινός του Αλέκου

(4) Αεροσκαφών Παπαδόπουλος Δημήτριος του Προδρόμου

(5) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Δινοβίτσης Δημήτριος του Κυριάκου

(6) Αεροσκαφών Κολοβός Αλέξανδρος του Θεοδώρου

γ. Αεράμυνας:

(1) Τζώρτζης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

(2) Χατζηαναστασίου Ιωάννης του Λεωνίδα

(3) Ντουρούμογλου Ηλίας του Γεωργίου

(4) Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Χρήστου

(5) Ζαχαράκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

δ. Οικονομικοί:

(1) Κόκκαλης Γεώργιος του Αθανασίου

(2) Βασιλάκης Αντώνιος του Νικολάου

ζ. Εφοδιαστές:

(1) Χατζηαντωνίου Ιωάννης του Δημητρίου

(2) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη

(3) Κουλούρης Άγγελος του Πελοπίδα

(4) Δρυμούσης Παναγιώτης του Δημητρίου

η. Διοικητικοί:

(1) Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Μιχαήλ

(2) Ανδρικόπουλος Πέτρος του Γεωργίου

(3) Παράσχης Δημήτριος του Λάμπρου

(4) Γιαννακόπουλος Σπήλιος του Νικολάου

(5) Κυρμίζογλου Αθανάσιος του Σπυρίδωνα

(6) Καλυκάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

(7) Τσιουτσιουρής Γεώργιος του Κωνσταντίνου

(8) Τσολάκος Ναπολέοντας του Βασιλείου

(9) Παπαχρήστος Σπυρίδων του Χρήστου

(10) Στρατής Αθανάσιος του Βασιλείου

