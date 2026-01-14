Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (14/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
14/1/2026 6:30:00 πμ
14/1/2026 5:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΕΛΥΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Κ. - ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ - ΣΕΦΕΡΗ Γ. - ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΓΓ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΔΡ. - ΒΙΚΕΛΑ ΔΗΜ. - ΣΟΥΡΗ Γ. - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΜΥΡΙΒΙΛΗ ΣΤΡΑΤΗ - ΠΑΛΑΜΑ Κ. - ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΚΟΡΝΑΡΟΥ Β. - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΒΡΕΤΑΚΟΥ ΝΝΙΚΗΦ. - ΡΙΤΣΟΥ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΔΡΟΣΙΝΗ Γ. - ΚΟΥΛΟΥΡΗ - Λ.ΦΥΛΗΣ
26
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 10:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΝΟ 2 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΝΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΑΣΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
25
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
40
Λειτουργία
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 172 έως κάθετο: ΦΩΚΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
42
Λειτουργία
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
39
Λειτουργία
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
27
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜ. ΔΗΜΕΛΑ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
28
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΠΑ απο κάθετο: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΑΠΠΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
26
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 1:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΛΑΩΝ - ΜΥΣΤΡΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΗ ΚΩΝ. - ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Γ. - ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΒΑΣ. - ΜΥΡΑΤ ΔΗ. - ΣΚΑΛΚΩΤΑ ΝΙΚ. - ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΚΑΝΔΑΝΟΥ - ΣΟΥΔΑΣ
5
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 1:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Συντήρηση
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 55 έως κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 3:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΥΛΑΚΙ - ΟΔΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
1547
Λειτουργία
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 3:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΑΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΑΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΧΕΥΔΕΝ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΑΡΑΣΛΗ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ - ΔΕΡΙΓΝΥ
25
Κατασκευές
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΠΡΩΤΕΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΚΑΔΜΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΑΝΤΑΛΟΥ - ΚΡΗΝΗΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΧΑΡΙΤΟΣ - ΑΝΕΜΩΝΑΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ - ΜΑΡΙΕΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
334
Λειτουργία
14/1/2026 8:00:00 πμ
14/1/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΑΕΤΙΔΕΩΝ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ, ΚΛΕΙΟΥΣ.
25
Κατασκευές
14/1/2026 10:00:00 πμ
14/1/2026 1:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΜΠΑ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΤΑΜΠΑ έως κάθετο: ΟΜΟΝΟΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ
22
Κατασκευές
14/1/2026 10:00:00 πμ
14/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
26
Κατασκευές
14/1/2026 12:00:00 μμ
14/1/2026 3:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΩΓΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
21
Κατασκευές
14/1/2026 12:00:00 μμ
14/1/2026 4:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
41
Λειτουργία
14/1/2026 12:00:00 μμ
14/1/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΗ από: 12:00 μμ έως: 05:00 μμ
Συντήρηση
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος