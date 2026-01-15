Top Employers Institute: Κορυφαίος εργοδότης η Vodafone Ελλάδας

Οκτώ χρόνια πιστοποίησης αριστείας στο ανθρώπινο δυναμικό

Top Employers Institute: Κορυφαίος εργοδότης η Vodafone Ελλάδας
Την 1η θέση στην Ελλάδα ως κορυφαίος εργοδότης κατέκτησε η Vodafone από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ για όγδοη χρονιά έλαβε την πιστοποίηση Top Employer. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην αριστεία των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση που καλύπτει το σύνολο της στρατηγικής, από τη συμπερίληψη και την ευεξία των εργαζομένων, έως την ανάπτυξη ταλέντων.

  • Top Employer η Vodafone για 8η χρονιά. Πρώτη θέση στην Ελλάδα και για το 2026.
  • Σύγχρονο και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει έμπρακτα την αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Συστηματική επένδυση στη δια βίου μάθηση. Μόνο την τελευταία χρονιά, ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 51.000 ώρες εκπαίδευσης.
  • Πολιτικές ευεξίας, συμπερίληψης και μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας για να μπορεί κάθε άτομο να είναι ο εαυτός του.
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλέντων Vodafone Discover, τα τελευταία 13 χρόνια περισσότερα από 500 νέα ταλέντα απέκτησαν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα στην καθημερινή εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων της Vodafone, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το μήνυμα «Είμαι στη Vodafone, είμαι πολύ μπροστά». Μέσα από ένα σχήμα παροχών, η εταιρεία διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει όσα χρειάζεται και όσα εξυπηρετούν τις ανάγκες της καθημερινότητάς του. Ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει έμπρακτα την αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με παροχές όπως το υβριδικό μοντέλο εργασίας, τη δυνατότητα εργασίας 20 ημέρες τον χρόνο από το εξωτερικό, καθώς και επιπλέον ημέρες άδειας, όπως το Vodafone Day και το Family Day. Η εταιρεία εφαρμόζει ενισχυμένες πολιτικές γονικής άδειας, με 16 εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης άδειας για κάθε νέο γονέα, ανεξαρτήτως φύλου ή τρόπου απόκτησης παιδιού (βιολογικά, μέσω υιοθεσίας ή παρένθετης μητρότητας). Παράλληλα, η Vodafone έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, επιτυγχάνοντας σήμερα την εξάλειψή του. Η πολιτική της εταιρείας είναι ξεκάθαρη: κάθε άτομο αμείβεται με βάση τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τη συμβολή του στην ομάδα, ανεξαρτήτως φύλου, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και τακτικούς ελέγχους.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη δια βίου μάθηση των ανθρώπων της με επίκεντρο τις νέες τάσεις της τεχνολογίας καθώς και τη χρήση του AI. Μέσα από την πλατφόρμα Grow with Vodafone, τα μέλη της ομάδας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα και πιστοποιήσεις από κορυφαίους ακαδημαϊκούς οργανισμούς και διεθνείς πλατφόρμες, όπως το MIT, το Harvard και το Skillsoft, και να αναπτύξουν δεξιότητες αιχμής, από την κυβερνοασφάλεια έως την τεχνολογική ηγεσία. Με απεριόριστη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές, προγράμματα upskilling και reskilling, καθώς και σε εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης που διαμορφώνονται με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προσαρμόζονται στους στόχους κάθε ατόμου, η Vodafone επενδύει ουσιαστικά στη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Μόνο την τελευταία χρονιά, ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 51.000 ώρες εκπαίδευσης.

Η ευεξία αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της εταιρείας. Μέσα από την παροχή πρόσβασης σε γυμναστήριο, τη λειτουργία αθλητικών ομάδων εργαζομένων όπως Ομάδα Καλαθοσφαίρισης, Ομάδα Ποδοσφαίρου και Ομάδα Δρομέων, πρωτοβουλίες όπως ο Μήνας Ευεξίας, καθώς και σεμινάρια ψυχικής και σωματικής υγείας, η Vodafone καλλιεργεί μια κουλτούρα που στηρίζει ολιστικά την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο αυτό η Vodafone εφαρμόζει πολιτικές μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας, παρενόχλησης ή εκφοβισμού, διαμορφώνοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ενώ στέκεται έμπρακτα δίπλα σε άτομα που ενδέχεται να βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, μέσα από ενεργά δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους της, όπως το LGBT+ Friends, το Women’s Network, το Youth Network και το Neurodiversity & Allies Network, ενισχύει την κατανόηση, την αποδοχή και την ενεργή συμμετοχή όλων. Η δεκαετής συμμετοχή της στο Athens Pride αποτυπώνει έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στην ισότητα και τη συμπερίληψη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να είναι η καλύτερη εκδοχή του. Παράλληλα, η Vodafone επενδύει διαχρονικά και στη νέα γενιά επαγγελματιών, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλέντων Vodafone Discover, τα τελευταία 13 χρόνια, περισσότερα από 500 νέα ταλέντα ξεκίνησαν τη καριέρα τους δίπλα σε έμπειρους/ες επαγγελματίες του χώρου και έλαβαν τα απαραίτητα skills για να εξελιχθούν και να εργαστούν στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών των ανθρώπων της Vodafone βρίσκεται καθημερινά η εμπειρία των πελάτων. Οι ομάδες της εταιρείας εργάζονται με στόχο να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, ώστε να σχεδιάζουν και να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν ουσιαστικά τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Στα Spirit of Vodafone Days, οι εργαζόμενοι/ες αφιερώνουν χρόνο για να εντρυφήσουν στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας και να προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις, ενώ στα Customer Days επισκέπτονται τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, τα καταστήματα ή παρακολουθούν τεχνική εξυπηρέτηση στο πεδίο, όπου βιώνουν την πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης και ακούνε ουσιαστικά την πελατειακή βάση.

Μάθετε περισσότερα: Η ζωή στη Vodafone | Vodafone.gr

