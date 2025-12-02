Vodafone Business: Νέα προγράμματα για επαγγελματίες με απεριόριστη επικοινωνία και προστασία

Η Vodafone ανακοινώνει την εμπορική διάθεση των νέων προγραμμάτων Vodafone Business RED, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Τα νέα αυτά προγράμματα προσφέρουν απεριόριστη επικοινωνία και ενισχυμένη ασφάλεια, υποστηρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

Τα νέα προγράμματα Vodafone Business RED περιλαμβάνουν τρεις βασικές επιλογές, κάθε μία από τις οποίες προσφέρει αξία ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το Vodafone Business RED 10GB παρέχει απεριόριστη ομιλία, 6.000 SMS και 10GB, ενώ σε περίπτωση συνδυασμού με τη σταθερή Vodafone OneNet ή πολλαπλές συνδέσεις κινητής, ο χρήστης μπορεί να έχει στη διάθεσή του 20GB.



Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν ευελιξία και οικονομία. Το Vodafone Business RED 30GB προσφέρει ακόμη περισσότερη δυνατότητα σύνδεσης, με 30GB data (ή 60GB με συνδυασμό), καθώς και την υπηρεσία Lookout, η οποία προσφέρει ενισχυμένη ασφάλεια για τις κινητές συσκευές, προστατεύοντας από ψηφιακές απειλές.

Για εκείνους που χρειάζονται απεριόριστη επικοινωνία, το Vodafone Business RED Unlimited προσφέρει απεριόριστα GB και ομιλία προς Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, 6.000 SMS και 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις. καθώς και την υπηρεσία ψηφιακής ασφάλειας Lookout.

Επιπλέον, οι χρήστες του Vodafone Business RED 10GB και του Vodafone Business RED 30GB θα απολαύσουν δωρεάν διπλασιασμό των GB με τον συνδυασμό της σταθερής Vodafone OneNet ή με πολλαπλές συνδέσεις κινητής. Επίσης, για το πρόγραμμα Vodafone Business RED Unlimited, παρέχεται έκπτωση 10% για συνδυασμό με τη σταθερή και επιπλέον 10% για πολλαπλές συνδέσεις κινητής. Αυτές οι επιπλέον παροχές προσφέρουν την ευχέρεια στους επαγγελματίες να βρουν την καλύτερη λύση για τις ανάγκες τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και της παραγωγικότητάς τους.

Με τα νέα προγράμματα Vodafone Business RED, κάθε επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πιο κατάλληλη λύση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησής του. Τα προγράμματα συνδυάζουν υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, εξαιρετική ασφάλεια και ταχύτητες που θα απογειώσουν την παραγωγικότητα, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους ανάγκες με τον πιο αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Vodafone: Προγράμματα κινητής για εταιρείες | Vodafone Business