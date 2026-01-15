Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τη Δευτέρα 19/1 λόγω εργασιών
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 22:00 έως τις 06:00
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 19-1-2026, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στην Κίνα «σηκώθηκε» 10όροφο κτίριο-Lego σε μόλις 28 ώρες
15:04 ∙ LIFESTYLE
ΣΚΑΪ: Οι σχέσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο και η επιστροφή του «Wall»
15:01 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ