Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble: Πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία με την στήριξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

Ο δίσκος είναι επίσημα διαθέσιμος από σήμερα, 15 Ιανουαρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble: Πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία με την στήριξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

Στον Αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο εγινε σημερα η παρουσιαση ενος cd παραγωγης της ΜΚΟ Αποστολης και της Μητροπολης Ιωαννινων με παραδοσιακα Δημοτικα -ηπειρωτικα Τραγουδια 

Το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και της
«ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσίασε με ιδιαίτερη χαρά
την επερχόμενη κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του, αφιερωμένου εξ ολοκλήρου στη
μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί μία σημαντική καλλιτεχνική στιγμή για το καινοτόμο μουσικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν ζωντανό πυρήνα μελέτης, δημιουργίας και διάδοσης της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, προσελκύοντας στα Ιωάννινα σπουδαστές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο δίσκος είναι επίσημα διαθέσιμος από τις 15 Ιανουαρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος και ο Βασίλης Κώστας, επικεφαλής του
προγράμματος παρέδωσαν τον πρώτο δίσκο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο και τον κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, Γενικό Διευθυντή του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». «Με
συγκινεί ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν την δική μας, που όλοι ξέρουμε τα προβλήματα
και τις δυσκολίες, να υπάρχουν παιδιά που καλλιεργούν τέτοιες προσπάθειες, να
υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτή την καλλιέργεια. Η Αρχιεπισκοπή
Αθηνών, η Μητρόπολη Ιωαννίνων και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στηρίζουν και αγκαλιάζουν
αυτό το εγχείρημα. Επιθυμία μας αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική να μεταδοθεί σε
όλη την Ελλάδα και όχι μόνο», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα και υποψήφιου για Grammy, Βασίλη
Κώστα, το Ensemble βασίζεται στη συστηματική μελέτη της μουσικής της Ηπείρου
και των ιδιωμάτων της στεριανής Ελλάδας, μέσα από ομαδικά και ατομικά μαθήματα,
συναυλίες, καλλιτεχνικά projects και σεμινάρια με καταξιωμένους μουσικούς από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει ετήσιες
υποτροφίες για καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Berklee College of
Music στη Βοστώνη, καθώς και στην Περούτζια, ενισχύοντας ουσιαστικά την
εξέλιξη των σπουδαστών του. Στη συνδιδασκαλία συμμετέχει ο Παναγιώτης
Αϊβαζίδης, καταξιωμένος δεξιοτέχνης στο κανονάκι και βαθύς γνώστης της
παραδοσιακής μουσικής με διεθνή παρουσία.

Η πολυπληθής ορχήστρα απαρτίζεται από νέους ταλαντούχους μουσικούς που
ταξιδεύουν κάθε εβδομάδα στα Ιωάννινα από διάφορα μέρη της Ελλάδας -
Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα - για να μελετήσουν
σε βάθος την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Ο δίσκος αποτυπώνει με αυθεντικότητα και σύγχρονη ματιά τον πλούτο της
ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τον συλλογικό ήχο του Ensemble
ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Με νέες ενορχηστρώσεις και
δημιουργικές ιδέες που σέβονται τον χαρακτήρα των παραδοσιακών κομματιών, ο
δίσκος προσφέρει μια φρέσκια πνοή και έναν νέο, δυναμικό ήχο στο παραδοσιακό
ρεπερτόριο.

Τα προηγούμενα χρόνια, το Ensemble έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε
εμβληματικούς χώρους, όπως το Ηρώδειο, το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης και η Ιερά
Μονή Βελλάς, αποσπώντας θερμές κριτικές. Έχει συνεργαστεί επί σκηνής με τον
αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά, τον υποψήφιο για Grammy βιολονίστα από την
Ιορδανία Layth Sidiq, τον δεξιοτέχνη της πολίτικης λύρας Σωκράτη Σινόπουλο και
τον δεξιοτέχνη στα κρουστά Ανδρέα Παπά.

Ο πρώτος αυτός δίσκος αποτελεί καρπό μιας συλλογικής προσπάθειας υψηλού
καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού επιπέδου και έρχεται να σφραγίσει τη μέχρι σήμερα
πορεία του Επίλεκτου Ηπειρωτικού Ensemble, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους
δημιουργικούς δρόμους για το μέλλον.

