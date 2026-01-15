Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η λίμνη Κουρνά καθώς η στάθμη νερού βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Λίμνη Κουρνά εκπέμπει SOS, με τη στάθμη του νερού να έχει υποχωρήσει 2,23 μέτρα και να παραμένει αρκετά χαμηλά καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Οι ανάγκες που έχουν οι Δήμοι Ρεθύμνου και Αποκόρωνα έχουν εξαντλήσει τα υδάτινα αποθέματα και η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση του νερού προκαλώντας δυσλειτουργίες στη δεξαμενή.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του
23:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ