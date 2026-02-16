Εξάρθρωση σπείρας με 36 κλοπές και 2 ληστείες με λεία άνω των 120.000 ευρώ - Πέντε συλλήψεις

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες σε Αττική και περιφέρεια κατάφερε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων της ΓΑΔΑ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής (13/02) πέντε άτομα, ηλικίας 23, 22 και 19 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, «χτυπώντας» κυρίως οικίες αλλά και καταστήματα – κυρίως ψιλικατζίδικα – σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Χαλκίδα, Τανάγρα, Αγρίνιο και Αιγιαλεία.

Τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν οργανωμένα, με καταμερισμό ρόλων. Φορούσαν κουκούλες και γάντια για να μην αφήνουν ίχνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν και όπλα. Παραβίαζαν πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες με λοστούς και άλλα διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια, αλλά και προϊόντα όπως τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν είτε «επιχειρησιακό» όχημα που στάθμευαν σε συγκεκριμένο σημείο κοντά σε οικισμό των Μεγάρων, είτε αυτοκίνητα που έκλεβαν πριν από τις επιθέσεις και στη συνέχεια εγκατέλειπαν ή έκαιγαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δίστασαν να ασκήσουν βία. Χαρακτηριστική είναι η ληστεία σε χωριό του Αγρινίου, όπου, όταν έγιναν αντιληπτοί από 73χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, την έριξαν στο πάτωμα και διέφυγαν με μόλις 35 ευρώ.

Κατασχέσεις και οικονομικό όφελος

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες ενέργειες, πιστόλι-ρέπλικα, κυνηγετική καραμπίνα, ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί στις διαρρήξεις, διαρρηκτικά εργαλεία και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 36 κλοπές και 2 ληστείες, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

