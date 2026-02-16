Αττική: Σπείρα έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα πωλούσε σε κάβες – Συνελήφθησαν 9 άτομα

Στα «δίχτυα» της Ελληνικής Αστυνομίας πιάστηκε σπείρα που πραγματοποιούσε στοχευμένες επιδρομές σε σούπερ μάρκετ της Αττικής. Οι δράστες άρπαζαν κυρίως φιάλες αλκοολούχων ποτών, όπως φαίνεται σε βίντεο του Newsbomb και στη συνέχεια τις πωλούσαν μέσα από κάβες που συνδέονταν με την οργάνωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάλληλοι επιχειρούσαν να τους σταματήσουν, οι δράστες χρησιμοποιούσαν σωματική βία ή προχωρούσαν σε απειλές, προκειμένου να κρατήσουν τα κλοπιμαία και να διαφύγουν.

Ο ρόλος του αρχηγού και η «ομάδα κρούσης»

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν αλλοδαπός 47 ετών, με συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο. Κατά την αστυνομική έρευνα, προκύπτει ότι έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη και είχε την ευθύνη για τη συνολική λειτουργία του σχήματος. Τα «επιχειρησιακά» μέλη ήταν επτά, με εναλλαγή ρόλων ανά δράση ως οδηγοί των οχημάτων, «τσιλιαδόροι» και άτομα που έμπαιναν στα καταστήματα για την αφαίρεση των προϊόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε 58χρονο συλληφθέντα, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε κατάστημα της ίδιας εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, παρείχε πληροφορίες στον αρχηγό για τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης, ενώ, φέρεται να βοηθούσε ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός των μελών από τις Αρχές.

Οι κάβες που «νομιμοποιούσαν» τα κλοπιμαία

Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 67 και 66 ετών, φέρονται να ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών. Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και τα διέθεταν προς πώληση, διοχετεύοντας τα προϊόντα στην αγορά και νομιμοποιώντας τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα.

Σε έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

120 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών.

Πιστόλι ρέπλικα.

Επαναληπτική καραμπίνα και 3 κουτιά φυσιγγίων.

2 μαχαίρια.

2 περούκες.

Το ποσό των 6.930 ευρώ.

11 κινητά τηλέφωνα.

Πλήθος προϊόντων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν και τέσσερα «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 66 περιπτώσεις κλοπών προϊόντων και 4 περιπτώσεις ληστειών, με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε περίπου 70.000 ευρώ.