Θρίλερ με τον θάνατο της Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες

Η Ντάνα και ο γιος της ηθοποιός, Γκουρ Έντεν φεύγουν από το Ισραήλ με μια μικρή βάρκα εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν

Η Dana Eden, παραγωγός και δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη» βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 52 ετών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα, επιβεβαίωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Mία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ, βραβευμένη με Emmy για το έργο της στο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκοπευτικό δράμα «Τεχεράνη» του Apple TV+, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου, με τους Ισραηλινούς να απορρίπτουν μέχρι στιγμής το σενάριο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν μώλωπες στον λαιμό και τα χέρια της 52χρονης γυναίκας, γεγονός που ώθησε τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο δολοφονίας, ενώ στο σημείο φέρεται να βρέθηκαν και χάπια. Η αστυνομία διέταξε τη διενέργεια πλήρους νεκροψίας και τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου της.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν οτι ίσως δολοφονήθηκε από πράκτορες της ιρανικής κυβέρνησης, η οποία στοχοποιείται στην τηλεοπτική σειρά «Τεχεράνη». Ο Γιονάταν Ρίγκερ του ισραηλινού Channel 12 ωστόσο δήλωσε ότι αυτή η αναφορά είναι «fake news»και ότι δεν είχε γίνει καμία αναφορά σε έρευνα για φόνο ή ιρανική εμπλοκή. Η εταιρεία παραγωγής συμφώνησε, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές φήμες είναι αβάσιμες. Η Eden διέμενε στο ξενοδοχείο όπου εντοπίστηκε νεκρή από τις 4 Φεβρουαρίου και το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδερφός της αφού προσπαθούσε επί ώρες να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά.

«Ψευδείς οι φήμες για πολιτικά υποκινούμενο θάνατο»

Η Εden διηύθυνε την εταιρεία παραγωγής Dana and Shula Productions τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την παραγωγό Shula Spiegel. Σε ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής αναφέρεται ότι «οι φήμες που υποδηλώνουν έναν εγκληματικό ή πολιτικά υποκινούμενο θάνατο είναι ψευδείς και αβάσιμες». Προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να «αποφύγουν τη δημοσίευση μη επαληθευμένων ισχυρισμών και να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Είναι μια στιγμή μεγάλης θλίψης για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια της Dana και η ιδιωτικότητα των αγαπημένων της προσώπων».

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η Dana, μια χαρισματική δημιουργός με διεθνή φήμη, εργάστηκε στον κλάδο για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα τελευταία 18 χρόνια στην Dana and Shula Productions, κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Emmy για την παραγωγή της διεθνούς σειράς «Τεχεράνη»

H Εden γεννήθηκε το 1973. Όταν ήταν ενός έτους, ο πατέρας της, Γιόραμ Λέβι, ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής διαφημίσεων και την ονόμασε Dana Productions προς τιμήν της. Στα 20 της, πρότεινε το άνοιγμα ενός τηλεοπτικού τμήματος εντός της εταιρείας. Η Eden εντάχθηκε στην εταιρεία το 1996 και την επόμενη χρονιά έκανε την πρώτη της σειρά. Το 2007, η Eden και η Spiegel ίδρυσαν την Dana and Shula Productions και με την πάροδο των ετών, παρήγαγαν πολλές πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ενώ το κατασκοπευτικό δράμα τους "Τεχεράνη" σημείωσε μεγάλη διεθνή επιτυχία και πωλήθηκε στην υπηρεσία streaming Apple TV+. Τον Νοέμβριο του 2021, η σειρά κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Emmy για την καλύτερη δραματική σειρά για την πρώτη της σεζόν.

Η Dana Eden

Η τηλεοπτική σειρά για μία πράκτορα της Μοσάντ, την οποία υποδύεται η Νιβ Σουλτάν, η οποία προσπαθεί να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κέρδισε διεθνές βραβείο Emmy το 2021 για την καλύτερη δραματική σειρά και είναι διαθέσιμη στο Ισραήλ στο KAN 11 και στο εξωτερικό στο Apple TV+. Οι τρεις σεζόν της ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς στο Apple TV+ , όπου η τρίτη σεζόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα με πρωταγωνιστή τον Χιου Λόρι ως ερευνητή πυρηνικών ρυθμιστικών αρχών, ήταν στις 10 κορυφαίες. Ενώ η τρίτη σεζόν κυκλοφόρησε στο Ισραήλ στο τέλος του 2024, δεν ξεκίνησε να προβάλλεται στο Apple TV+ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες και φέρεται να καθυστέρησε λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Η Τεχεράνη δεν είναι απλώς ένα κατασκοπευτικό δράμα, αλλά μια σειρά για την κατανόηση των ανθρώπων πίσω από εκείνους που θεωρούνται εχθροί σου», είπε η Eden στην τελετή απονομής των βραβείων. «Το κάνουμε αυτό κάθε μέρα στο πλατό. Αυτή τη στιγμή γυρίζουμε τη δεύτερη σεζόν και συνεργαζόμαστε με Ιρανούς ηθοποιούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών προσφύγων. Το κάνουμε με συνεργασία και πολλή φροντίδα, ανακαλύπτοντας πόσα κοινά έχουμε», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι αυτό δίνει ελπίδα για το μέλλον και ελπίζω ότι όλοι μας, Ισραηλινοί και Ιρανοί, θα μπορέσουμε μια μέρα να περπατήσουμε στην Ιερουσαλήμ και την Τεχεράνη ως φίλοι, όχι ως εχθροί».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν πολλοί γνωστοί Ιρανοί ηθοποιοί που ζουν πλέον στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Shaun Toub και Navid Negahban. Δεδομένου ότι τα γυρίσματα στο Ιράν δεν ήταν ποτέ στα σχέδια, οι παραγωγοί επέλεξαν την Αθήνα ως την καλύτερη εναλλακτική λύση για την Τεχεράνη από την πρώτη σεζόν. Το KAN κυκλοφόρησε τη σειρά στον ιστότοπό του με υπότιτλους στα Φαρσί, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι Ιρανοί.

Ιράν: «Σιωνιστική προπαγάνδα» η σειρά

Μέσα που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση επέκριναν τη σειρά ως σιωνιστική προπαγάνδα και εξοργίστηκε επίσης από την απεικόνιση μη επιτρεπόμενης σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ της ελίτ του. Η σειρά προσέλκυσε την πρώτη διεθνή πρωταγωνίστρια, την Γκλεν Κλόουζ, στη δεύτερη σεζόν της, όπου υποδύθηκε μια ψυχολόγο που εργάζεται κρυφά για να ρίξει την κυβέρνηση.

Η Eden έδωσε συνέντευξη στο Ynet μετά τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, αφού ταξίδεψε κατά τη διάρκεια του πολέμου με πλοίο από το Ισραήλ στην Κύπρο με τον γιο της, τον ηθοποιό Gur Eden, ο οποίος γύριζε τη σειρά, The Saints, για τον Μάρτιν Σκορσέζε στην Ιταλία. O Eden φέρεται να υποδύεται τον Ιησού στη σειρά.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ζω σε αυτή την επικάλυψη μεταξύ της πραγματικότητας και της σειράς. Αναρωτιόμαστε συνεχώς αν τα γεγονότα θα ξεπεράσουν τη σειρά ή το αντίστροφο. Στο τέλος, είναι ένα θρίλερ αγωνίας και θέλουμε να το διατηρήσουμε έτσι», είπε στη Yedioth Ahronoth. «Πρέπει να το παραδεχτώ - ήμασταν αρκετά ακριβείς. Η τρίτη σεζόν είναι εξαιρετικά επίκαιρη και θίγει ακριβώς τι συμβαίνει τώρα στον πόλεμο: φυγοκεντρητές, προσπάθειες να εμποδιστεί το Ιράν να φτάσει στην βόμβα, πυρηνικοί επιθεωρητές και η εξαπάτηση του Ιράν. Ο Τόμας Φρίντμαν από τους New York Times συνιστά να παρακολουθείτε την Τεχεράνη για να κατανοήσετε το έργο της Μοσάντ. Ακόμα και ο πρώην διευθυντής του FBI το ενέκρινε.»

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Eden ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας θετικές κριτικές για τη σειρά στο Facebook, καθώς και φωτογραφίες από τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, δήλωσε ότι θρηνεί την απώλεια της συναδέλφου και μακροχρόνιας συνεργάτιδάς του σε πολυάριθμες παραγωγές, Dana Eden. «Η Dana ήταν μια από τις ηγετικές προσωπικότητες στην ισραηλινή τηλεόραση και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και την καθοδήγηση ορισμένων από τις πιο εξέχουσες και επιδραστικές παραγωγές του οργανισμού, στα Kan 11, Kan Educational και Makan».«Η επαγγελματική της αφοσίωση, η ακλόνητη δέσμευσή της και η αγάπη της για τη δημιουργία άφησαν βαθύ σημάδι στο Κan», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ σχολίασε επίσης τον θάνατό της, αποκαλώντας την «μία από τις πιο εξέχουσες και επιδραστικές παραγωγούς στην ισραηλινή τηλεοπτική βιομηχανία». «Άφησε ένα βαθύ σημάδι στην ισραηλινή δημιουργικότητα και έφερε τις ιστορίες μας στο διεθνές κοινό με υπερηφάνεια, ταλέντο και θάρρος», είπε. «Συμμερίζομαι τη θλίψη της οικογένειάς της, των φίλων και των συναδέλφων της. Ας είναι ευλογημένη η μνήμη της».

