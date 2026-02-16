«Τεχεράνη»: Ποια είναι η πολυβραβευμένη σειρά της Dana Eden που βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα

Εικόνα από τη σειρά «Τεχεράνη» με την πρωταγωνίστρια τη Niv Sultan και τον Hugh Laurie (αριστερά) και η παραγωγός Dana Eden (δεξιά), που βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν

Η ισραηλινή δραματική σειρά κατασκοπείας «Τεχεράνη» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές επιτυχίες με την υπογραφή της Dana Eden, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν.

Πρόκειται για μία παραγωγή που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, φέρνοντας στο προσκήνιο τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή μέσα από μια σύγχρονη, κινηματογραφική αφήγηση.

Τι είναι η «Τεχεράνη»

Η «Τεχεράνη» έκανε πρεμιέρα το 2020 από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan 11 και στη συνέχεια προβλήθηκε διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Apple TV+. Δημιουργήθηκε από τους Moshe Zonder, Dana Eden και Maor Kohn.

Η υπόθεση ακολουθεί την Ταμάρ Ραμπινιάν, μια πράκτορα της Μοσάντ και χάκερ ιρανικής καταγωγής, η οποία αναλαμβάνει μυστική αποστολή στην Τεχεράνη με στόχο να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όταν η αποστολή αποτυγχάνει, βρίσκεται παγιδευμένη στη χώρα, κυνηγημένη τόσο από τις ιρανικές αρχές όσο και από τους ίδιους της τους χειριστές.

Η σειρά συνδυάζει πολιτικό θρίλερ, δράση και προσωπικά διλήμματα ταυτότητας, φωτίζοντας τη γεωπολιτική ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

????⚡- An exiled Iranian actor Ali Abbasi says he turned down a role in Apple TV’s Tehran series, citing what he described as heavy 'Mossad propaganda' in the script pic.twitter.com/7NlwodNYOe — Monitor? (@MonitorX99800) January 9, 2026

Διεθνής επιτυχία

Η «Τεχεράνη» τιμήθηκε το 2021 με το Διεθνές Βραβείο Emmy για Καλύτερη Δραματική Σειρά, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ισραηλινή παραγωγή που απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση. Στο καστ συμμετείχαν διεθνώς αναγνωρισμένοι ηθοποιοί όπως η Glenn Close και ο Hugh Laurie, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχησή της.

The producers of the Tehran series are the luckiest SOBs in the world. Imagine having the third season out while all news agencies are talking about Iran. pic.twitter.com/uE5T8XYRdd — Mlh (@mlhobbyist) January 10, 2026

Γυρίσματα στην Ελλάδα

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, τμήματα της Αθήνας χρησιμοποιήθηκαν ως υποκατάστατο της Τεχεράνης - επιλογή που, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, έγινε όταν η Dana Eden εντυπωσιάστηκε από τις ομοιότητες των δύο πόλεων κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι απαγορεύεται στους Ισραηλινούς να ταξιδεύουν στο Ιράν, η παραγωγή στράφηκε σε εναλλακτικές τοποθεσίες.

Η «Τεχεράνη» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές επιτυχίες της σύγχρονης ισραηλινής βιομηχανίας και το έργο που σημάδεψε την πορεία της Dana Eden.

مرگ مشکوک یکی از تهیه‌کنندگان سریال «تهران» در یونان



در جریان فیلم‌برداری فصل جدید سریال پرمخاطب «تهران» در یونان، یکی از تهیه‌کنندگان اصلی این پروژه به‌طور ناگهانی جان‌باخته پیدا شد.



به گزارش آراز نیوز به نقل از رسانه‌های یونانی، جسد «دانا ایدن»، ۵۲ ساله، که از چهره‌های محوری… pic.twitter.com/A04uvALxfa — Araz News (@ArazNews_org) February 16, 2026

