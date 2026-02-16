Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

Η Dana Eden, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της ισραηλινής δραματικής σειράς «Τεχεράνη», πέθανε ξαφνικά στην Αθήνα την Κυριακή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν της σειράς στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Εden βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ξενοδοχείο της Αθήνας την Κυριακή από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά αφού δεν απαντούσε στα μηνύματά του. Η αστυνομία εξέδωσε εντολή νεκροψίας για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

«Θρηνούμε τον θάνατο της συναδέλφου και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων στην Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεόραση - Dana Eden», αναφέρει το ανακοινωθέν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ.

«Η Dana ήταν από τις υψηλόβαθμες προσωπικότητες της τηλεοπτικής βιομηχανίας του Ισραήλ και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και την καθοδήγηση ορισμένων από τις πιο εξέχουσες και επιδραστικές παραγωγές της εταιρείας. Η επαγγελματική και προσωπική της κληρονομιά θα συνεχίσει να διαμορφώνει την ισραηλινή τηλεόραση για πολλά χρόνια ακόμη».

Η Eden βρισκόταν στην Ελλάδα για να επιβλέψει τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της πετυχημένης σειράς. Η «Τεχεράνη» που έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Emmy και προβλήθηκε στο Apple TV, γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τους Moshe Zonder, Eden και Maor Kohn.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν τμήματα της ελληνικής πρωτεύουσας, της Αθήνας αντί για την Τεχεράνη ελήφθη αφότου η Eden επισκέφθηκε τη χώρα για οικογενειακές διακοπές και εντυπωσιάστηκε από τις οπτικές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων, αναφέρουν οι Times of Israel. Απαγορεύεται στους Ισραηλινούς να επισκέπτονται το Ιράν.







