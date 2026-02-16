«Penisgate»: Πλαστικός χειρουργός αποκάλυψε ότι έκανε επέμβαση μεγέθυνσης πέους σε σκίερ

Ο Anze Lanisek από τη Σλοβενία κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, στο Predazzo της Ιταλίας, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Εν μέσω του σκανδάλου «Penisgate», το οποίο προκάλεσε σάλο στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας πλαστικός χειρουργός, γνωστός για τις επεμβάσεις μεγέθυνσης του πέους, αποκάλυψε στο αμερικανικό μέσο USA Today ότι τον περασμένο μήνα παρείχε την υπηρεσία αυτή σε έναν αθλητή του σκι, που μπορεί και να συμμετείχε στους φετινούς Αγώνες.

Το «Penisgate» αφορά ορισμένους αθλητές του σκι που φέρεται να χρησιμοποίησαν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για να αλλάξουν τις επίσημες μετρήσεις του σώματός τους, αποκτώντας έτσι ελαφρώς μεγαλύτερες και ενδεχομένως υψηλότερης απόδοσης στολές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Ακούγοντας για το "Penisgate", έχω να πω ότι πράγματι έκανα αυτήν την θεραπεία σε έναν αθλητή σκι, του οποίου το όνομα και την εθνικότητα δεν θα αποκαλύψω, ούτε και αν συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε ο πλαστικός χειρουργός Αλεσάντρο Λιτάρα στο USA Today. «Ωστόσο, μπορώ να πω ότι έκανα την θεραπεία τον περασμένο μήνα και χρησιμοποίησα μια γενναιόδωρη δόση υαλουρονικού οξέος».

Ο Λιτάρα είπε ότι ο σκιέρ του ζήτησε την επέμβαση για να αποφύγει την αμηχανία στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα.

«Δεν μπορώ να πω αν μου είπε την αλήθεια», είπε ο Λιτάρα, «αλλά σε κάθε περίπτωση, κάναμε καλή δουλειά και εμφυτεύσαμε μια περισσότερο από γενναιόδωρη δόση υαλουρονικού οξέος».

«Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο, οπότε ο αθλητής μπόρεσε να φορέσει τη νέα στολή μετά από λίγα λεπτά», κατέληξε ο Λιτάρα.

Να τονιστεί ότι, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ) εξέτασε το ενδεχόμενο έναρξης προκαταρκτικής έρευνας για πιθανή υπόθεση αθλητικών παρατυπιών.