Προσποιούνταν τους ηλεκτρολόγους και «άδειζαν» σπίτια

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 46 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας χρηματικά ποσά. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού της ΓΑΔΑ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν μέσω ιστοσελίδας υποτιθέμενες υπηρεσίες ηλεκτρολόγου. Τα θύματα επικοινωνούσαν με τον αριθμό που αναγραφόταν στη σελίδα, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για επισκευή ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι τους.

Ο 46χρονος, και σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τον 26χρονο, επισκεπτόταν τις οικίες προσποιούμενος τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Αφού «εκτιμούσε» δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρήματα για αγορά υλικών. Στη συνέχεια προγραμμάτιζαν νέο ραντεβού, στο οποίο είτε δεν εμφανίζονταν ποτέ είτε απαιτούσαν επιπλέον χρήματα για να ολοκληρώσουν την εργασία.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα παρενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε συνολικά 14 περιπτώσεις απάτης σε περιοχές όπως η Κυψέλη, ο Πειραιάς, ο Ωρωπός, η Δάφνη, ο Κορυδαλλός, το Παλαιό Φάληρο, το Ίλιον και η Πεντέλη.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν επιπλέον θύματα.