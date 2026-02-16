Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

Με γκολ του Τεϊσέιρα στο 90+2’, ο Πανσερραϊκός «τσίμπησε» βαθμό (2-2) στο Περιστέρι, μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63’ – Έχασε έδαφος στη μάχη για την οκτάδα της regular season της Super League ο Ατρόμητος.

Newsbomb

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ/ EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Χορταστικό» ήταν το παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ο Πανσερραϊκός βρήκε ισάριθμες «απαντήσεις», μολονότι η δεύτερη ήρθε, παίζοντας με παίκτη λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσούμπερ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη νέα του ομάδα. Η ομάδα των Σερρών, όμως, ισοφάρισε με σουτ του Λύρατζη στο 32ο λεπτό.

Στο 63’, ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Ίβαν δέχθηκε δεύτερη κίτρινη σε διάστημα 12 λεπτών. Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή και με πολύ όμορφο σουτ του Μουτουσαμί πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 87’.

Την τελευταία λέξη, όμως, την είπε ο Τεϊσέιρα, ο οποίος, με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 20’ σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, ο Μανσούρ πήρε την κεφαλιά που έφυγε άουτ. Στο 25’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή για ενδεχόμενο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Τσούμπερ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τους «κυανόλευκους».

Η αντίδραση του Πανσερραϊκού ήταν άμεση. Στο 32’ έπειτα από γέμισμα στην περιοχή, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, ο Ίβαν «έσπασε» δεξιά στον Λύρατζη, ο οποίος σούταρε για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τις δύο επόμενες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με τις προσπάθειες του Μίχορλ στο 36’ και στο 44’ που πέρασαν ψηλά άουτ, με τον Πανσερραϊκό να «απαντάει» στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με δύο μεγάλες στιγμές. Στο 48’ σε πλασέ του Ίβαν και στο αμέσως επόμενο λεπτό (49’) ο Λύρατζης με μακρινό σουτ, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Χουτεσιώτη που έκανε σπουδαίες επεμβάσεις.

Η αποβολή του Αντρέι Ίβαν με δεύτερη κίτρινη στο 67’ με δεύτερη κίτρινη άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στον αγώνα με τους Περιστεριώτες να χάνουν δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτα με το πλασέ του Μίχορλ στο 72’ έπειτα από γύρισμα του Γιουμπιτάνα, που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Κάλινιν κι ακολούθως με τον Ουκάκι, ο οποίος πλάσαρε στο 76’ λίγο άουτ.

Για να έρθει στο 87ο ένα τρομερό γκολ απ’ τον Σαμουέλ Μουτουσαμί που «λύτρωσε» τον Ατρόμητο. Από απομάκρυνση της μπάλας, ο Κονγκολέζος μέσος έκανε ένα κοντρόλ με το ένα πόδι κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ με το άλλο (αριστερό), κάνοντας το 2-1 για τον Ατρόμητο.

Ο Πανσερραϊκός, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία... λέξη στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας στο 90’+2’ στο τελικό 2-2 με την εξαιρετική κεφαλιά του Τεϊσέιρα από το κόρνερ του Μασκανάκη, «παγώνοντας» τους γηπεδούχους.

Τα γκολ: 27' Τσούμπερ (πέν.), 87' Μουτουσαμί / 32' Λύρατζης, 92' Τεϊσέιρα
Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πέλλας)
Κίτρινες: 45’ Παπαδόπουλος, 45’+1’ Τσιγγάρας - 52’ Ίβαν, 64’ Κάλινιν
Αποβολές: 63’ Ίβαν (δεύτερη κίτρινη)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57’ Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57’ Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (67’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Κάλινιν, Τσαούσης (88’ Μασκανάκης), Ομεονγκά (8’ Ριέρα), Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ (79’ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90’+5’ Καρέλης), Ίβαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

20:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν - Η Εισαγγελέας να κάνει το καθήκον της»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - 17 τραυματίες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριστείδης Μανωλάκος: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναυλία της Taylor Swift

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκταφές μέχρι τέλος εβδομάδας, ζητά η Εισαγγελία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Youtuber Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokémon για 16,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ