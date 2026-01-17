Ρέθυμνο: Η φωτογραφία του 1957 – απόδειξη ότι η πόλη αλλάζει αλλά η ομορφιά παραμένει ίδια

Μια πόλη όπως το Ρέθυμνο διατηρεί αρκετά στοιχεία από το παρελθόν του και ακόμα συνεχίζει να γοητεύει όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ αλλά και αυτούς που έρχονται για να το επισκεφτούν. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1950, έρχεται να θυμίσει σε όλους μας ότι πολλά πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει στην πόλη μας, αλλά η ομορφιά της παραμένει πάντα η ίδια.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας