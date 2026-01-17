Ρέθυμνο: Η φωτογραφία του 1957 – απόδειξη ότι η πόλη αλλάζει αλλά η ομορφιά παραμένει ίδια
Μια φωτογραφία που κρύβει ζωντανούς θησαυρούς από μια άλλη εποχή του Ρεθύμνου
Μια πόλη όπως το Ρέθυμνο διατηρεί αρκετά στοιχεία από το παρελθόν του και ακόμα συνεχίζει να γοητεύει όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ αλλά και αυτούς που έρχονται για να το επισκεφτούν. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1950, έρχεται να θυμίσει σε όλους μας ότι πολλά πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει στην πόλη μας, αλλά η ομορφιά της παραμένει πάντα η ίδια.
