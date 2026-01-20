Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (20/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
20/1/2026 6:30:00 πμ
20/1/2026 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΕΙΡΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΜΑΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΑΕΡΤΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ - ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΠΠΕΩΝ - ΣΚΥΡΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΛΟΝΗΣΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ
37
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 9:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΠΑΤ. ΙΩΚΕΙΜ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ
51
Λειτουργία
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΧΑΛΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΚΙΑΣ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΡΩΝ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΝΙΔΕΡ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
50
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΕΜΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ απο κάθετο: ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΕΜΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ απο κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
53
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.
41
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΙΤΑΔΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
49
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΝΗΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΛΗΜΝΟΥ - ΡΟΔΟΥ
39
Κατασκευές
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΙΟΛΟΥ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΦΑΙΑΚΩΝ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ - ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ - ΔΑΝΑΩΝ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
38
Κατασκευές
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΤΣΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
3400
Λειτουργία
20/1/2026 8:00:00 πμ
20/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΡΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
340
Λειτουργία
20/1/2026 8:30:00 πμ
20/1/2026 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜ.ΓΟΥΛΑ - ΤΡΩΩΝ - ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΣΕΡΒΩΝ - ΤΡΩΩΝ
40
Κατασκευές
20/1/2026 10:00:00 πμ
20/1/2026 2:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
52
Κατασκευές
20/1/2026 10:00:00 πμ
20/1/2026 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΔΙΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΘΕΡΣΙΤΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΟΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ
41
Κατασκευές
20/1/2026 12:00:00 μμ
20/1/2026 5:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΦΛΟΙΑΣ.
42
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος