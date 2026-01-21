Αντίθεση στρατιωτικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Την αντίθεσή τους στο νομοθέτημα του υπουργείου Αμύνης με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» εκφράζει με ανακοίνωσή του το Συντονιστικό των Φορέων εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από πλευράς τους εκφράζεται η απογοήτευση και η θλίψη, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, για την ψήφιση, και η πρόθεσή τους για την συνέχιση του αγώνα, και δια της νομικής οδού. Σε πρώτη φάση διερευνούν σε συνεργασία με νομικούς, τις

δυνατότητες προσβολής των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν σε

εφαρμογή του νόμου.

Αναλυτικά αναφέρουν:

Ως φορείς εκπροσώπησης των μελών μας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζουμε την απογοήτευση και τη

θλίψη μας για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Χάρτης

Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Δώσαμε έναν άνισο αλλά έντιμο αγώνα μέχρι το τέλος, ενάντια στην κατάθεση

και ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν

καταφέραμε να πείσουμε την Κυβέρνηση να αποσύρει έναν αντιδραστικό και

αναχρονιστικό σχεδιασμό, ο οποίος σύντομα θα επιφέρει σοβαρές αρνητικές

συνέπειες στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κάνοντας τον απολογισμό μας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε:

-Τα χιλιάδες εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και τις

οικογένειές τους, που στήριξαν από την πρώτη στιγμή τον αγώνα μας,

συμμετέχοντας μαζικά στις κινητοποιήσεις και τις δράσεις μας.

-Τους κοινωνικούς φορείς, τα σωματεία και τις ενώσεις εργαζομένων και

πολιτών που στάθηκαν αλληλέγγυοι, με ανακοινώσεις και με φυσική

παρουσία στις κινητοποιήσεις.

-Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους Βουλευτές που στάθηκαν

δίπλα μας, ανέδειξαν τις θέσεις και τις ενστάσεις μας στη Βουλή και

καταψήφισαν το πολυνομοσχέδιο.

-Τα αδέσμευτα και ανεξάρτητα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους που

αψήφησαν το πέπλο σιωπής και φίμωσης, κάλυψαν τις κινητοποιήσεις

μας και έδωσαν βήμα στις απόψεις μας.

Ταυτόχρονα, καταδικάζουμε απερίφραστα τη στάση όσων επιχείρησαν

μεθοδικά να διχάσουν, να διασπάσουν και να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας,

παραπλανώντας τα στελέχη με ψεύτικες υποσχέσεις και διευκολύνοντας την

Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία στην υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν παραιτούμαστε από τον αγώνα για την

κατάργηση αυτού του κατάπτυστου νομοσχεδίου, οι συνέπειες του οποίου

σύντομα θα γίνουν οδυνηρά εμφανείς.

Σε πρώτη φάση διερευνούμε, σε συνεργασία με διακεκριμένους νομικούς, τις

δυνατότητες προσβολής των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν σε

εφαρμογή του νόμου και θα ενημερώνουμε έγκαιρα τους συναδέλφους μας για

την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, τονίζουμε ότι τέτοιοι νόμοι δεν

ανατρέπονται στις δικαστικές αίθουσες, αλλά με συλλογικούς αγώνες

μαζί με την κοινωνία. Απαιτείται η άσκηση διαρκούς πολιτικής πίεσης στην

Κυβέρνηση κι η υπενθύμιση των διεκδικήσεων μας στην Αντιπολίτευση, ώστε

τα αιτήματά μας να καταστούν μόνιμη ατζέντα τους.

Οι επικείμενες κανονιστικές διατάξεις σε θέματα προαγωγών, Μετοχικών

Ταμείων και άλλων κρίσιμων ζητημάτων προκαλούν έντονη αναστάτωση και

αμφισβητούν την εμπιστοσύνη μας προς την Πολιτεία.

Πέρα από τον αγώνα για την ανατροπή της βαθμολογικής υποβάθμισης και

απαξίωσης του έργου μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεκδίκηση

της αποκατάστασης των οικονομικών αδικιών. Η επαναφορά των

επιδομάτων εορτών και αδείας, η κατάργηση της ΕΑΣ και της παρακράτησης

του 2% για τα εν ενεργεία στελέχη, αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους

μας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων βιώνουν άμεσα τις προκλήσεις του

αυξημένου κόστους διαβίωσης και της στεγαστικής κρίσης. Θα

συμπορευτούμε με κάθε κοινωνικό φορέα που προτάσσει ανάλογες

διεκδικήσεις για ενδυνάμωση των θέσεων μας διεκδικώντας ένα επίπεδο

διαβίωσης που να ανταποκρίνεται στην προσφορά και την αφοσίωσή μας.

Η έμπρακτη αναγνώριση του λειτουργήματός μας και η εξασφάλιση

αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλα τα στελέχη αποτελούν τη μόνη εγγύηση για

τη συνοχή και την απρόσκοπτη εκπλήρωση της εθνικής μας αποστολής μέσα

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον όπου

δείχνει να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού.

Καλούμε όλα τα στελέχη σε συστράτευση με τους φορείς μας. Ο αγώνας

για τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την πλήρη δικαίωση των στελεχών

πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική ανατροπή του νόμου απορρύθμισης

των ΕΔ.

Το Συντονιστικό των Φορέων εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία

Στελεχών των ΕΔ

