Μηνύματα 112 σε POS: «Δεν είναι σφάλμα του συστήματος», λένε πηγές της Πολιτικής Προστασίας

Διευκρινίσεις για τις ειδοποιήσεις του 112 που εμφανίστηκαν σε τερματικά POS δίνουν κύκλοι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται με δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων συσκευών.

Όπως επισημαίνεται, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πλέον τερματικά POS νέας γενιάς, τα οποία διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android και χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα των κινητών τηλεφώνων. Όταν οι συσκευές αυτές είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αναγνωρίζονται από το δίκτυο ως smartphones.

Το σύστημα Cell Broadcast, μέσω του οποίου αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις του 112, αποστέλλει μηνύματα σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή, χωρίς να μπορεί να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS. Ως εκ τούτου, η λήψη σχετικών ειδοποιήσεων από τέτοιου τύπου συσκευές θεωρείται κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα ή δυσλειτουργία του συστήματος 112. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τερματικά POS με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να ενημερωθούν για πιθανές ρυθμίσεις ή αναβαθμίσεις λογισμικού που θα επιτρέπουν, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast.