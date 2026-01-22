Χωριό της Λάρισας «φιλοξενεί» πλάτανο 850 ετών - Κηρύχθηκε διατηρητέο Μνημείο της Φύσης

Δύο εμβληματικοί υπεραιωνόβιοι πλάτανοι της Θεσσαλίας, ο πλάτανος της Βερδικούσιας στον Δήμο Ελασσόνας και ο πλάτανος της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Στουρναραίικων στον Δήμο Πύλης, κηρύχθηκαν επίσημα Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί – Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. Οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δασαρχείου, οι δύο πλάτανοι (Platanus orientalis) έχουν ηλικία που εκτιμάται στα 850 και 700 έτη αντίστοιχα και αποτελούν μοναδικά ζωντανά μνημεία της φύσης και της ιστορίας. Η κήρυξή τους αναγνωρίζει την ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική τους αξία, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ BΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (850 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Onlarissa.gr

Πρόκειται για φυσικούς σχηματισμούς άρρηκτα συνδεδεμένους με τη συλλογική μνήμη και την κοινωνική ζωή των οικισμών, καθώς για αιώνες αποτέλεσαν σημεία αναφοράς, συνάντησης και πολιτισμικής έκφρασης. Παράλληλα, φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του τοπίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, καθώς οι πλάτανοι της Βερδικούσιας και των Στουρναραίικων μπορούν να λειτουργήσουν ως υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνεται, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ευαισθητοποίησης μαθητών, φοιτητών και επισκεπτών σε ζητήματα προστασίας της φύσης, βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (700 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Onlarissa.gr

Με την κήρυξή τους θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο προστασίας, ενώ οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη φροντίδα, διαχείριση και ανάδειξή τους θα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση της Δασικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, με στόχο τη μακροχρόνια διατήρησή τους και την ανάδειξή τους ως στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως τονίζεται, κάθε μνημειακό δέντρο αφηγείται την ιστορία του τόπου του. Οι υπεραιωνόβιοι πλάτανοι της Βερδικούσιας και των Στουρναραίικων αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες αιώνων και φορείς μνήμης, γνώσης και πολιτισμού, με την προστασία τους να συνιστά πράξη ευθύνης απέναντι στη φύση, τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές.