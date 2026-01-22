Ηράκλειο: Αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη και έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε φίλη της

Νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, 27χρονος απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες που είχε στην κατοχή του. Ο 27χρονος ζήτησε από την κοπέλα να συναντηθούν και επιχείρησε να τη βιάσει. Η κοπέλα ωστόσο αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο με τον 27χρονο να στέλνει τις γυμνές φωτογραφίες σε μία φίλη της.

Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου. Οι γονείς της κοπέλας μαζί με την ίδια μετέβησαν χθες Τετάρτη (21/1) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

