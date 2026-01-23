Κάτοικος Βάρης: «Η γυναίκα μου ήταν 3,5 ώρες σκαρφαλωμένη σε δέντρο για να σωθεί»

O Σταύρος Χριστοφής, κάτοικος Βάρης μίλησε στο Open για την περιπέτεια του ιδίου και κυρίως της συζύγου του που έμεινε σκαρφαλωμένη σε δέντρο για 3,5 ώρες μέχρι να διασωθεί

Κάτοικος Βάρης: «Η γυναίκα μου ήταν 3,5 ώρες σκαρφαλωμένη σε δέντρο για να σωθεί»
Πολλοί συμπολίτες μας κινδύνευσαν από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική κι άλλες περιοχές της χώρας, και δυστυχώς κάποιοι δεν τα κατάφεραν κι έχασαν τη ζωή τους. Μία από αυτές που κινδύνευσαν και σώθηκαν, βίωσε έναν απίστευτο εφιάλτη στην περιοχή της Βάρης.

O Σταύρος Χριστοφής, κάτοικος Βάρης μίλησε στο Open για την περιπέτεια του ιδίου και κυρίως της συζύγου του που έμεινε σκαρφαλωμένη σε δέντρο για 3,5 ώρες μέχρι να διασωθεί.

«Στις 19:30 με πήρε και μου είπε τι είχε συμβεί (σ.σ.: ήταν εγκλωβισμένη στο όχημά της μέσα σε χείμαρρο). Κάλεσα το 199 κι ανέφερα το περιστατικό. Παράλληλα πήρα το δικό μου όχημα, έχω όχημα οδικής βοήθειας, για να πάω να την τραβήξω.

Έπαιρνα το 199 και δεν μου απαντούσαν

Δεν κατάφερα να φτάσω ποτέ. 20:15-20:20 προσπαθούσα να επικοινωνήσω εκ νέου με την Πυροσβεστική για να τους πω πού είναι η γυναίκα μου και πού είμαι εγώ. Δεν το σήκωσαν ποτέ. Το 112 το σήκωσε μετά από 7,5 λεπτά αναμονή.

Εν τέλει φτάσαμε στο σημείο για να την βρούμε με τους πυροσβέστες στις 23:00-23:15 για να την απεγκλωβίσουμε.

Τρεισήμισι ώρες ήταν σκαρφαλωμένη να την χτυπάει το νερό ανελέητα με ό,τι φερτά υλικά κατέβαζε το βουνό κι αυτό που την έσωσε ήταν η ψυχραιμία της. Παράτησε το όχημα της, και ανέβηκε σε δέντρο. Βρήκε δέντρο με δύο κορμούς. Ανέβηκε και στάθηκε ανάμεσα από τους κορμούς κι αυτό την έσωσε. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα έφτασε περίπου στις 22:00.

Ο δήμαρχος των 3Β, Κωνσταντέλλος τον έσωσε σαν από μηχανής Θεός

«Στο σημείο για καλή μου τύχη, βρέθηκε ο δήμαρχος των 3Β (σ.σ.: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος), που εγώ δεν ήξερα ότι είναι καν δήμαρχος ο άνθρωπος. Βρέθηκε ο άνθρωπος μες στις λάσπες με το αυτοκίνητό του, ένα τετρακίνητο SUV κι εγώ βγήκα από το όχημά μου, κολύμπησα (!) και με δάκρυα στα μάτια τον παρακάλεσα να με βοηθήσει. Η γυναίκα μου αγνοείται, του είπα.

Στάθηκε μία ώρα κι ένα τέταρτο λαμπάδα, κερί αναμμένο δίπλα μου. Προσπαθούσε με δύο κινητά να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους για να δώσουν λύση... Τελικά τα καταφέραμε» είπε ανακουφισμένος ο κ. Χριστοφής.

