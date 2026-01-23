Η σπάνια φωτογραφία του Ρεθύμνου πριν από μισό αιώνα που έχει προκαλέσει συγκίνηση και νοσταλγία

Ένα φωτογραφικό υλικό από την περίοδο του 1970, δείχει μια πλευρά του Ρεθύμνου, η οποία τότε ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή που έχουμε συνιθήσει σήμερα και οι ρυθμοί σίγουρα πιο αργοί.

Η σπάνια φωτογραφιά που αποτυπώνει ένα διαφορετικό Ρέθυμνο πριν από μισό αιώνα

Μια σπάνια φωτογραφία από μια άλλη εποχή του Ρεθύμνου, ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, έχοντας προκαλέσει συγκίνηση και νοσταλγία στους παλιούς Ρεθυμνιώτες ειδικά αλλά έχει ”αγγίξει” και τις νεότερες γενιές που βλέπουν πως ήταν ο τόπος τους, πριν από μισό αιώνα.

