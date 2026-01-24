Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Φακελωμένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2000

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση τεκμηρίων

Τα Νέα: «Σιγά μη φοβηθώ»

Καθημερινή: Νέα εκλογική περιφέρεια μόνον για τους απόδημους

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός «τρέχει» χωρίς… φρένα – «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλη εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη - Αγωνιώδες κάλεσμα απόδοσης δικαιοσύνης για τον σπουδαίο πολιτικό

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμυρισμένα ρέματα και επικίνδυνες γέφυρες στην πρωτεύουσα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι…. να τελειώνει το μαρτύριο» λέει η μητέρα του

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χιλιάδες στο δρόμο υπέρ του Μαδούρο

03:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικοί από 34 χώρες σε διάσκεψη για το Δυτικό Ημισφαίριο

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαϊνης - Νεκρά επτά άτομα

01:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτύπησαν ένα ακόμη ναρκο-σκάφος στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

06:30ΕΘΝΙΚΑ

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

06:15ΚΟΣΜΟΣ

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

06:35ΕΛΛΑΔΑ

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

