Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Φακελωμένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2000
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση τεκμηρίων
Τα Νέα: «Σιγά μη φοβηθώ»
Καθημερινή: Νέα εκλογική περιφέρεια μόνον για τους απόδημους
