Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

Στην παλάμη μαχαίρωσε την σύντροφό του ένας 50χρονος τοξικομανής τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Βόλο, κατά την διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους, με αφορμή τις ναρκωτικές ουσίες που κάνουν χρήση και οι δύο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου. Φέρεται να ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο διατηρεί σχέση εδώ και 6 χρόνια, όταν η 40χρονη ζήτησε χρήματα από τον κατηγορούμενο για να αγοράσει κοκαΐνη.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η γυναίκα καταγγέλλει ότι ο σύντροφός της την έβρισε, την έπιασε βίαια από τα μαλλιά και στην συνέχεια την μαχαίρωσε στην παλάμη της. Όταν ο 50χρονος είδε τον τραυματισμό που της είχε προκαλέσει, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά μετά, ασθενοφόρο παρέλαβε την παθούσα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο 50χρονος, ισχυρίστηκε ότι η 40χρονη διαμένει στον ίδιο δρόμο και πως σήμερα τα ξημερώματα, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και πήγε στο σπίτι του, όπου εκείνος διαμένει μαζί με την 90χρονη μητέρα του.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει την συγκατάθεσή του ώστε να αναγνωστεί η γραπτή κατάθεση της παθούσας και έτσι το δικαστήριο όρισε ρητή δικάσιμο για τις 6 Μαρτίου προκειμένου να κληθεί να καταθέσει και εκείνη, καθώς αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο.

