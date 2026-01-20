Βόλος: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρυσαφικών από σπίτι – Δικογραφία σε βάρος 19χρονου

Δικογραφία σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σε βάρος 19χρονου ημεδαπού άνδρα και δύο άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων-συνεργών του, για κλοπή από οικία.

Όπως προέκυψε, ο 19χρονος το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου από κοινού με άγνωστο συνεργό του, αφού παραβίασαν παράθυρο οικίας, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν τιμαλφή-χρυσαφικά (δαχτυλίδια, σταυρούς με τις αλυσίδες τους κ.ά.).

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άλλος συνεργός και τράπηκαν σε φυγή.

