Βόλος: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρυσαφικών από σπίτι – Δικογραφία σε βάρος 19χρονου

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο άγνωστους συνεργούς του νεαρού
Δικογραφία σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σε βάρος 19χρονου ημεδαπού άνδρα και δύο άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων-συνεργών του, για κλοπή από οικία.
Όπως προέκυψε, ο 19χρονος το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου από κοινού με άγνωστο συνεργό του, αφού παραβίασαν παράθυρο οικίας, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν τιμαλφή-χρυσαφικά (δαχτυλίδια, σταυρούς με τις αλυσίδες τους κ.ά.).
Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άλλος συνεργός και τράπηκαν σε φυγή.
