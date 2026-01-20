Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου της Ζακύνθου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πήγε σήμερα το πρωί στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο μαθητής υπέδειξε το όπλο σε συμμαθητές του οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου. Στο τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου και αναμένεται απόφαση εισαγγελέα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία προσήγαγε τον 14χρονο.