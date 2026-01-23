Βόλος: Διέσυρε τον πρώην σύζυγό της για δήθεν σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού τους

Το άγαλμα της δικαιοσύνης που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της έδρας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα

Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών καταδικάστηκε μία 49χρονη από τον Βόλο η οποία είχε καταγγείλει - ψευδώς όπως αποδείχθηκε - τον πρώην σύζυγό της για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τους ανήλικου παιδιού τους

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την έκρινε ένοχη και σε δεύτερο βαθμό για ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, όπως αναφέρει δημοσίευμα του gegonota.news, μητέρα υπέβαλε ψευδώς μήνυση εναντίον του πρώην συζύγου της ότι προσέγγισε γυμνός από την μέση και κάτω τον 6χρονο γιο τους και του ζήτησε να του πιάσει τα γεννητικά όργανα λέγοντας «θα δεις ότι θα σου αρέσει και θα σου μάθω και άλλα παιχνίδια…».

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2022 με τον πατέρα να αθωώνεται και τη μητέρα να καταδικάζεται.