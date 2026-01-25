Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ψηφιακό φακέλωμα για 10 εκατ. οχήματα
Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα χτυπάνε ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο
Το Βήμα: Οι Έλληνες διαλέγουν σύμμαχο
Καθημερινή: Η Αθήνα στο τρενάκι του ιλίγγου
