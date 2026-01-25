Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 75χρονος που έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.
Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στη 13:15 το μεσημέρι, ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.
