Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά
Ένας ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή (25/01), έπειτα από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους Διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.
