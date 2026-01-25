Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα την Κυριακή (25/01), στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, όπου ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία του.

Ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης, παλαίμαχος διαιτητής του βόλεϊ, σύμφωνα με το tempo24.news.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία. Η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr

