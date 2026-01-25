Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία

Newsbomb

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα
thebest.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα την Κυριακή (25/01), στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, όπου ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία του.

Ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης, παλαίμαχος διαιτητής του βόλεϊ, σύμφωνα με το tempo24.news.

τασος ιορδανιδης

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία. Η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Με δύο τσάντες βιβλία έφυγε από το 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Υπουργικό - Τα 7 θέματα που είναι επί τάπητος

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σπάει ρεκόρ στα βρετανικά charts, ξεπερνώντας τους Beatles - «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου για τη Γάζα ήταν θετικές

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ – Έρχεται στην Αθήνα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

15:24ΚΟΣΜΟΣ

«Χειμώνας της οργής» στη Μινεσότα: Γιατί σημειώνονται ταραχές και διαδηλώσεις στην πολιτεία

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θέσεις μάχης» στη Νέα Αριστερά: Ρήξη ή... «δημιουργική ασάφεια»;

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:50LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Τι ενόχλησε τους ψηφοφόρους και άφησαν εκτός την Αριάνα Γκράντε - «Την προστατεύσαμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Με εκκλησιαστικούς ύμνους δολοφόνησε τον πατέρα του για να μην ακούγονται οι κραυγές

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr για τις Σέρρες: Είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια η διευθύντρια που φίμωσε τον μαθητή - Ζητούσαν μεταθέσεις οι καθηγητές

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ