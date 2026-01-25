Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας
Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/01) στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Ακρωτηρίου.
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένας οδηγός να τραυματιστεί.
Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία
11:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ