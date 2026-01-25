Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/01) στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Ακρωτηρίου.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένας οδηγός να τραυματιστεί.

Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

