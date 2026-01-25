Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα, από τον τραγικό θάνατο δύο νέων παιδιών.

Η ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/01), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» με σφροδρότητα σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Από το όχημα που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα και χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός, Αγγελική Δρίβα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν, όμως, ήταν αργά για τα δύο παιδιά.

Από το πρωί, φίλοι και συγγενείς των δύο παιδιών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη τους.