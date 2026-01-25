Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Παραλία

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη

ΕΛΛΑΔΑ
Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα από το τροχαίο δυστύχημα στο ύψος της παραλίας το βράδυ του Σαββάτου (25/01).

Θύματα του τροχαίου ήταν ένας 19χρονος και μία 17χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, αρχικά εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες στους δρόμους της Αχαΐας, καθώς ένας 25χρονος δικυκλιστής σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

