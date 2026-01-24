Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με θύμα έναν 25χρονο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου και λίγο αργότερα να καταλήξει.

