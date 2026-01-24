Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα
Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείου του Ρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με θύμα έναν 25χρονο.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου και λίγο αργότερα να καταλήξει.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ
11:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ