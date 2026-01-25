Λόρα: 17 ημέρες στην «αρένα» της αγωνίας – Το σενάριο της Γερμανίας και οι ύποπτες αγορές στην Αθήνα

Σε πλήρες αδιέξοδο παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, η οποία αγνοείται από την ημέρα που επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία, μετά τις διακοπές των εορτών. Με το Amber Alert να βρίσκεται σε ισχύ κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σενάριο η ανήλικη να έχει διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ οι γονείς της απευθύνουν μια σπαρακτική έκκληση για ένα «σημάδι ζωής».

Το δρομολόγιο για Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες εστιάζουν σε δρομολόγια λεωφορείων που αναχωρούν από την Ομόνοια με προορισμό τη Γερμανία. Με δεδομένο ότι η 16χρονη γνώριζε άπταιστα τη γλώσσα και είχε εκφράσει την επιθυμία να φοιτήσει σε γερμανόφωνο σχολείο, το ενδεχόμενο να βρίσκεται ήδη εκτός συνόρων παραμένει ανοιχτό.

Ωστόσο, οι κινήσεις της στην Αθήνα δείχνουν έναν προσεκτικό σχεδιασμό. Η Λόρα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας στου Ζωγράφου στις 10 και 11 Ιανουαρίου. Οι αγορές της σε σούπερ μάρκετ —όπου επέλεξε είδη καθαρισμού και τρόφιμα μακράς διαρκείας— υποδηλώνουν ότι σκόπευε να μείνει σε κάποιο κατάλυμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η χρήση Wi-Fi αντί για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ερμηνεύεται ως προσπάθεια να μην εντοπιστεί το ψηφιακό της στίγμα.

Η «κραυγή» της μητέρας και η απάντηση στις φήμες

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για την ευτυχία του παιδιού της. «Σε αγαπάμε, μας λείπεις αφόρητα. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι ζωντανή», δήλωσε, ενώ απέδωσε τη φυγή της κόρης της στη δυσκολία προσαρμογής στο ελληνικό σχολικό σύστημα λόγω της γλώσσας.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ανθρωποφαγία» και τόνισε ότι οι γονείς παρείχαν κάθε δυνατή στήριξη στη Λόρα, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο και ιδιαίτερων μαθημάτων ελληνικών.

Το πρόσωπο - «κλειδί» και το μπλοκαρισμένο κινητό

Ο κ. Μπενετάτος εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο που βοηθά την ανήλικη να κρύβεται στην Αθήνα ή να ταξιδέψει. «Ένα παιδί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο του τόσες μέρες χωρίς βοήθεια», σημείωσε. Το γεγονός ότι οι δύο κάρτες SIM που είχε μαζί της η 16χρονη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ, καθιστά τον εντοπισμό της μέσω κεραιών αδύνατο.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους κλειστούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η οικογένεια ελπίζει πως η δημοσιότητα θα αναγκάσει τη Λόρα ή όποιον βρίσκεται μαζί της να επικοινωνήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ των 16 ημερών.

