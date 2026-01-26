Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν σε σύνδεση νέου αγωγού της ΕΥΑΘ

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Γιάννης Καλύβας

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν σε σύνδεση νέου αγωγού της ΕΥΑΘ
Τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν, τα ξημερώματα, σε ατύχημα που σημειώθηκε στη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών και λίγο προτού δοθεί το δίκτυο υδροδότησης σε χρήση, έσπασε, από την πίεση, κομμάτι της προσωρινής κατασκευής του αγωγού και τα θραύσματα χτύπησαν τους εργαζόμενους στα πόδια.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ώστε να υποβληθούν στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εργάτες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία καθώς υπέστη κάταγμα κάτω από το γόνατο.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

