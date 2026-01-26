Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για ανθρωποκτονία

«Από το 2014 είχε στόχο τον πατέρα του», λέει ο θείος του 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για ανθρωποκτονία

Δολοφονία 80χρονου άνδρα στην Γλυφάδα από τον 46χρονο γιό του, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία, οπλοφορία, οπλοχρησία προχώρησε η Εισαγγελία της Αθήνας σε βάρος του 46χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.

Αυτήν την ώρα οδηγείται σε ανακριτή.

«Από το 2014 είχε στόχο τον πατέρα του», λέει ο θείος του

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα, που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Ο 46χρονος δράστης δολοφόνησε τον πατέρα του, δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, από τότε ο πατέρας του αποτελούσε τον βασικό του στόχο.

Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως ο 46χρονος το 2014 είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του, ωστόσο εκείνος απουσίαζε από το σπίτι. «Από τότε τον πατέρα του ήθελε να σκοτώσει. Επειδή έλειπε στο εξωτερικό τότε όμως, επιτέθηκε στη μητέρα του και τη σκότωσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2018. Από τότε και έως το 2022 θεωρούσε τον πατέρα του υπεύθυνο για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη ζωή του. Οι σχέσεις τους ήταν ανύπαρκτες, καθώς τον είχε αποκλείσει από παντού και δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί αρχικά σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Ωστόσο, λόγω του εγκλεισμού του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η ποινή του μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα.

«Όλα ήταν προσχεδιασμένα»

Όπως αναφέρει ο θείος του πατροκτόνου, είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου μία εβδομάδα πριν το έγκλημα. «Αυτά τα άτομα κρύβονται. Έλεγε ότι θα κάνουμε χρόνια να τον δούμε, είχε ξενοικιάσει το σπίτι, άφησε το κινητό του μέσα και τόνιζε πως θα φύγει. Αυτό σημαίνει πως είχε προσχεδιάσει τον φόνο του πατέρα του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για την ψυχική κατάσταση του γιου του. «Οι γιατροί μας έλεγαν ότι πρέπει να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι ο πατέρας του έπρεπε να είναι συνεχώς προσεκτικός. Δεν ξέρεις όμως αν αυτά τα άτομα παίρνουν τα φάρμακά τους» υποστηρίζει.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2018, συγγενείς και άτομα από το περιβάλλον του παρατηρούσαν ανησυχητική συμπεριφορά. Λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, αναφέρει ο συγγενής πως «μόνο η σύζυγός μου είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παραμιλούσε μόνος του, είχε περίεργες εκφράσεις, έκανε μορφασμούς όταν κυκλοφορούσε. Υπήρχε φόβος ότι θα συνέβαινε ξανά κάτι κακό. Δεν πρέπει τέτοιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι όταν δεν λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν», καταλήγει η μαρτυρία.

Ερωτήματα για την αποφυλάκιση

Ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο και τις συνθήκες αποφυλάκισης. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου 4322/2015 (νόμος Παρασκευόπουλου), ο οποίος είχε στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών. Παρότι ο νόμος δεν ισχύει πλέον με την ίδια μορφή, τότε επέτρεψε την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν εκτίσει μέρος της ποινής τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφόσον υπάρχει εισαγγελική εντολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν κάποιον περισσότερο. «Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα είναι επικίνδυνοι ή ικανοί να σκοτώσουν», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από έργα υποδομής στη Λούτσα: «Με κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία, ιεραρχούμε

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

14:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Iσπανία: Οι «άγνωστοι Χ» γύρω από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία - 9 ερωτήσεις-κλειδιά

13:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς να ντύνεστε καλά τον χειμώνα; Ανδρικά σύνολα που συνδυάζουν ζεστασιά και στυλ

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέιφ Φάινς: Η «γκάφα» του αποκάλυψε τον Κίλιαν Μέρφι ως νέο Voldemort

13:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: 11 οι νεκροί από το πολικό ψύχος που άγγιξε τους - 30°C - Ρεκόρ χιονόπτωσης 121 ετών στο Σέντραλ Παρκ

13:36ΥΓΕΙΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Εξιτήριο για 7 τραυματίες - Στο ΓΝ Λάρισας οι σοροί για ταυτοποίηση

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τραγωδία στα Τρίκαλα: «Οι εργαζόμενοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αττική και Κρήτη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με τις οικογένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι καρχαρίες στην Αυστραλία είναι επιθετικοί - Ο ρόλος των... λυμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ