Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/1/2026 6:30:00 πμ

27/1/2026 5:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΕΛΕΝΗΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΑΤΡΕΩΣ

55

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

32

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 10:30:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

54

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ 1)ΚΟΡΩΠΙ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - 2)ΚΑΛΥΒΙΑ Η ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - 3)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - 4)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΙΝΟΥ

1522

Λειτουργία

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 12:00:00 μμ

ΓΕΡΑΚΑ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΟΛΟΥ, ΑΙΣΩΠΟΥ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΑΡΗ, ΝΙΟΒΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΘΕΤΙΔΟΣ.

69

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΡΑΓΚΑΒΗ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΣΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

90

Λειτουργία

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

81

Λειτουργία

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 3:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ - ΔΑΝΑΩΝ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΔΙΟΣ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ

52

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΚΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΓΟΥΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

350

Λειτουργία

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΓΟΥΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΡΝΙΔΗ - ΜΑΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

350

Λειτουργία

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΛΑΜΠΕΝΗΣ - ΤΑΝΤΑΛΟΥ - ΝΗΛΕΩΣ - ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ - ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ - ΜΟΡΦΕΩΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΠΥΛΑΔΗ - ΠΡΟΜΑΧΟΥ - ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΔΩΤΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΔΥΚΟΥΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

53

Κατασκευές

27/1/2026 8:00:00 πμ

27/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΣΚΙΝΙ απο κάθετο: ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ έως κάθετο: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ απο κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΙ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

105

Λειτουργία

27/1/2026 10:00:00 πμ

27/1/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: Κ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

34

Κατασκευές

27/1/2026 10:00:00 πμ

27/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΕΦΥΡΩΝ, ΒΟΡΡΑ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

68

Κατασκευές

27/1/2026 11:00:00 πμ

27/1/2026 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

33

Κατασκευές

27/1/2026 1:00:00 μμ

27/1/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

31

Κατασκευές

27/1/2026 1:00:00 μμ

27/1/2026 6:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΡΑ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ.

67

Κατασκευές

